〈中部〉旅遊業度小月 籲取締非法旅宿
〔記者張菁雅／台中報導〕中客來台人數減少，中台灣觀光旅遊業者二日在台中市舉行座談會，討論如何突破困境。台中市旅館公會理事長鄭生昌呼籲政府加強取締非法旅宿業，協助業者解決人力問題，並開拓其他觀光市場。
中客少、勞基法修法影響
鄭生昌指出，據民間數據統計，中客來台人數從五二○至七月卅一日約減少四十六．二％；而據交通部觀光局統計，中客七月來台人數較去年同期減少十五％，因應之道除了開拓其他市場外，去年一千零卅萬人次觀光客中，約廿％到廿五％入住日租套房等非法旅宿業，如果政府能加強取締非法旅宿業，將這些觀光客轉移到合法旅宿業，業者短期內可獲得喘息，政府再輔導業者轉型、提升品質。
平日房價約下降一成
他也表示，旅館業面臨內外交迫的窘境，除了客源減少，政府對勞基法「暴衝式修法」，導致業界缺工和人才斷層問題加劇，業者不反對照顧勞工權益，但不能只靠修法，還要有配套，尤其台中市近幾年平均每年旅館房間數成長十％，人力短缺勢必影響業者經營。
將開拓泰國及越南市場
旅館業者則指出，中客團減少，衝擊最大的是中小型旅館，這些業者靠降價吸引其他旅客，因此衝擊到不做或少做中客團的旅館，為了維持基本住房率，後者只好跟著降價，平日房價約下降一成，目前業者已設法開拓其他市場，例如過去東南亞市場都鎖定在新加坡、馬來西亞，由於台灣已對泰國民眾實施免簽證，泰國及越南未來將是開發重點。
另外，台中市遊覽車公會理事長張治本指出，做中客團生意的遊覽車約占二成，中客團在五二○後減少一半，這些業者有的倒閉，有的則砍價搶食國民旅遊市場，影響到其他業者，由於業者背負購車貸款，約有二成需要紓困，希望政府出面幫業者與銀行協商，本金暫緩一年不繳，只繳利息。
看更多！請加入自由時報粉絲團
東勢區農友劉恩麟及兒子劉晉宸，在廬山溫泉區種植甜柿，以「好柿道」品牌打響名號，市長林佳龍當選後，劉恩麟特別透過友人將自家種植的甜柿贈送給市長…
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 奈及利亞軍方 確認博科聖地首腦已死亡
- 猥褻離家少女 男判5年
- 《使徒》賣太好想演續集 張家輝：可多死幾次
- 首推國際認證 台北馬拉松成世大運達標賽
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 連2月強勁數字後 美國8月非農就業趨緩
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 自由廣場》高三亂象
- 總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 學生舉台灣布條遭奪毀 滅火器：人民有表達自由
- 微散文 正常了
- 《問題肌膚Q&A》煥膚淡斑篇
- 節儉圖書館員奉獻50年 死後捐出1億給學校
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
- 掉髮怎麼辦？ 專家這樣說...
- 裕隆找賀夫回鍋 吳岱豪列口袋名單
- 藍營批房屋稅找小民開刀 南市府：不應譁眾取寵
- 司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
- 林萬億：九三遊行訴求 標的不明
- 《百變天后 靚顏嫩步》艾莉西亞薇坎德 ‧基礎保養
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 中職》花一個半月 台灣隊長楊岱均生涯首安出爐
- 社論》裡應外合 強迫推銷「九二共識」
- 會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
- 開學壓力太大？ 9月1日為日本自殺高峰日
- 美升息機率降 歐股隨全球股市走強
- 社會住宅將保留逾30%給弱勢者
- 自由廣場》因應歐巴馬拒售潛艦
- 威力不輸卡比獸 林泓育滿貫砲震撼萬人
- 林美秀造人計畫告急 白歆惠允借小孩滾床
- 陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 杭州G20前夕 白宮迎中國異議人士
- 喝令球「進！」葉欣寧一桿進洞
- 被逼拍A片又1人！前女優眼淚是真的
標題：〈中部〉旅遊業度小月 籲取締非法旅宿
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email