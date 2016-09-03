〈中部〉旅遊業度小月 籲取締非法旅宿

2016-09-03

〔記者張菁雅／台中報導〕中客來台人數減少，中台灣觀光旅遊業者二日在台中市舉行座談會，討論如何突破困境。台中市旅館公會理事長鄭生昌呼籲政府加強取締非法旅宿業，協助業者解決人力問題，並開拓其他觀光市場。

中客少、勞基法修法影響

鄭生昌指出，據民間數據統計，中客來台人數從五二○至七月卅一日約減少四十六．二％；而據交通部觀光局統計，中客七月來台人數較去年同期減少十五％，因應之道除了開拓其他市場外，去年一千零卅萬人次觀光客中，約廿％到廿五％入住日租套房等非法旅宿業，如果政府能加強取締非法旅宿業，將這些觀光客轉移到合法旅宿業，業者短期內可獲得喘息，政府再輔導業者轉型、提升品質。

平日房價約下降一成

他也表示，旅館業面臨內外交迫的窘境，除了客源減少，政府對勞基法「暴衝式修法」，導致業界缺工和人才斷層問題加劇，業者不反對照顧勞工權益，但不能只靠修法，還要有配套，尤其台中市近幾年平均每年旅館房間數成長十％，人力短缺勢必影響業者經營。

將開拓泰國及越南市場

旅館業者則指出，中客團減少，衝擊最大的是中小型旅館，這些業者靠降價吸引其他旅客，因此衝擊到不做或少做中客團的旅館，為了維持基本住房率，後者只好跟著降價，平日房價約下降一成，目前業者已設法開拓其他市場，例如過去東南亞市場都鎖定在新加坡、馬來西亞，由於台灣已對泰國民眾實施免簽證，泰國及越南未來將是開發重點。

另外，台中市遊覽車公會理事長張治本指出，做中客團生意的遊覽車約占二成，中客團在五二○後減少一半，這些業者有的倒閉，有的則砍價搶食國民旅遊市場，影響到其他業者，由於業者背負購車貸款，約有二成需要紓困，希望政府出面幫業者與銀行協商，本金暫緩一年不繳，只繳利息。