〈中部〉未帶回診也未照料 父死兒犯遺棄罪
2016-09-03
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣七旬陳姓老翁有糖尿病和高血壓，行動不便，出院後兒子未帶其回診拿藥，兩個月後老翁血糖飆高休克死亡，南投檢方相驗後發現，老翁瘦骨嶙峋且有皮膚病，認定同住的兒子故意不理父親，以遺棄罪名起訴。
陳翁今年一月底因排尿困難住院，二月五日出院，三天後老翁又因昏睡且便秘嚴重再度住院，五天後出院，醫師叮囑陳翁的兒子，三天後帶陳翁回診，他卻沒有帶老父回醫院，老人家四月廿八日在住處休克心肺衰竭死亡。
南投地檢署檢察官會同法醫相驗後，看到老翁的遺體有嚴重的皮膚病，且腹部凹陷，瘦骨嶙峋，認為老人家若有按時服藥且好好照顧，不致如此，顯然是與他同住的兒子，不只未讓他回診拿糖尿病和高血壓等藥物控制病情，飲食也未注意，讓老人家長期營養不良，且血糖飆高致死。
檢察官認為陳姓老翁行動不便，是無自救能力的人，其兒子能照料卻不照顧父親，以遺棄罪名起訴。陳翁的兒子出庭時曾辯稱，他必須上山工作才能養家，每天都有叮嚀父親要服藥，但老爸不聽，讓人無計可施，自己並沒有故意要遺棄父親，但檢察官認為遺體會陳述事實，林姓男子所言只是卸責之詞。
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