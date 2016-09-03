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〈中部〉受天宮出書 記錄進香期

2016-09-03

〔記者劉濱銓／南投報導〕列為縣內無形文化資產、縣級登錄民俗，名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝進香期，為保留超過三百年的廟史，並記錄每年農曆新年到三月的進香期盛況，廟方特別與縣府文化局合作，委由專家學者訪談編纂，昨共同發表《南投縣松柏嶺受天宮玄天上帝進香期》新書，盼為保存地方宗教文化盡份心力。

昨副縣長陳正昇、立委馬文君、名間鄉長陳文德、縣議員賴燕雪及文化局長林榮森都受邀出席，眾人希望透過靜宜大學教授溫宗翰等人耗時二年，走訪二百多間廟宇寫成十萬多字的新書，鼓勵其他宮廟借鏡參考編著外，也能讓下一代更認識宮廟點滴。

受天宮主委謝金池表示，該宮近年獲縣府文化局將「受天宮進香期」列為縣登錄民俗，才開始與縣府合作編書，並邀集多所大學專家學者訪談著述，圖文並茂的內容深入淺出，可望更容易讓讀者了解進香期文化。

受天宮最受矚目的是傳承百年的「傳統乩」，除有嚴謹管考系統，也為信徒與社會大眾所認同，因此經常有各地廟宇透過受天宮訓練新乩，讓該宮成為乩童的訓練重鎮，此次新書也特別將乩童文化納入，盼讓外界更了解乩童文化特色。

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  • 名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝進香期新書發表，縣議員賴燕雪（左起）、立委馬文君、副縣長陳正昇、名間鄉長陳文德、該宮主委謝金池，與文化局長林榮森都出席。（記者劉濱銓攝）

    名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝進香期新書發表，縣議員賴燕雪（左起）、立委馬文君、副縣長陳正昇、名間鄉長陳文德、該宮主委謝金池，與文化局長林榮森都出席。（記者劉濱銓攝）

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