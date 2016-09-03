〈中部〉才花200萬整修 水火同源冷清破損
2016-09-03
〔記者劉濱銓／南投報導〕位在水里鄉永興村的水火同源景點，今年五月才完成步道興設與天然氣體環境整建，惟完工不久，卻因景點號召力不足，遊客少得可憐，且設施維護不佳，不僅雜草叢生、設施毀損、周邊還有垃圾，地方盼能設法活化吸引人潮。
水火同源是永興村順道一遊的景點，位在山坡駁坎下方的小水溝，因蘊含天然氣，相傳過去民眾在此務農休息抽菸，無意間將菸蒂丟往水中，卻突然冒出火焰，才成為今日的水火同源。
之前景點因缺乏維護顯得荒廢，為此縣府今年才投入二百多萬元，將天然氣圍住，並在周邊設置停車場、涼亭及竹林步道，最近卻被人發現步道上雜草叢生，涼亭旁滿是落葉，水火同源防火磚與圍籬都被破壞，甚至周邊還有瓶罐垃圾與吃剩的玉米串，令人傻眼。
永興村盼結合景點 打造生態旅遊
當地社區民眾表示，當初整修未能深掘水火同源，以致現在火力不夠集中，而聯外道路路況不佳，景點又地處偏遠，遊客才都吸引不過來，現已和地主台大實驗林接洽，盼能結合沿線三代同堂大樟樹，以及獨角仙、光臘樹、蝴蝶谷等景點，串連打造生態旅遊，讓更多人認識水火同源。
縣府觀光處說，水火同源火力大小與水量多寡有關，現已研擬在現地規劃漏斗狀設施，讓底下的天然氣能更集中，點火後規模也能更明顯，未來則會協調修復聯外道路，評估增設景點指引，並與地方討論生態旅遊可行性，拉抬景點人氣。
水里鄉公所指出，景點整修時都沒採納地方意見，完工後、點交完也沒撥補維管經費，由於鄉庫財政困窘，環境整理較難盡善盡美，但一直都有派人清理雜草，日後會多加注意。
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