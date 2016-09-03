〈中部〉投71線砂石車常越線 埔里仁愛居民怒

2016-09-03

〔記者佟振國／埔里報導〕仁愛鄉法治村武界部落目前有河川疏浚工程，埔里至武界的聯外道路投七十一線砂石車往來頻繁，但多處路段陡峭陝窄，砂石車常跨越雙黃線行駛，嚴重影響行車安全，引起埔里、仁愛沿線居民強烈不滿，縣府工務處則要求包商約制運輸業者，並協調警方加強取締違規，若不改善，不排除未來列為拒絕往來戶。

超速、逼車、過彎越線…事故頻傳

仁愛鄉法治村武界橋下游濁水溪現有疏浚工程進行，約有十萬立方公尺砂石，大量砂石車行駛投七十一線經埔里鎮麒麟、水頭里外運處理，再度讓投七十一線交通陷入黑暗期。

麒麟里長蕭貴昇表示，投七十一線坡度陡峭，又有多處彎道，卅五噸的砂石車行駛頻繁，路面早已坑坑洞洞，細小砂石遍地，而且滿載的砂石車過彎時都跨越雙黃線，速度快又不易煞車，對向來車只能閃避，萬一反應不及，就是嚴重的對撞事故，先前也發生多起砂石車重大事故，鄉親已對砂石車違規行為高度反感。

武界部落居民也在臉書PO文質疑，縣府的疏浚工程是從去年十一月卅日起一百五十個工作天，為什麼可以拖到今年九月了還沒有完成，而且砂石車超速、逼車、過彎越線，惡形惡狀不勝枚舉，有民眾向疏浚現場人員抗議，竟得到也拿砂石車沒辦法的回答，還歡迎警察趕快去開單，蠻橫態度讓人看不下去，呼籲縣長林明溱得好好處理。

縣府要求包商約制 請警方加強取締

縣府工務處資源開發科表示，針對投七十一線路面坑洞問題，將於本月十三日邀相關單位及仁愛、埔里沿線村里長會勘處理，至於河川疏浚與砂石外運有不同包商業者，已要求疏浚工程包商針對砂石運輸業者加強管理約制，若管理不善持續遭民眾投訴，可列為對包商的考評，未來不排除列為拒絕往來戶，也將協調仁愛、埔里分局加強砂石車違規取締。