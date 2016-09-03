〈中部〉投71線砂石車常越線 埔里仁愛居民怒
〔記者佟振國／埔里報導〕仁愛鄉法治村武界部落目前有河川疏浚工程，埔里至武界的聯外道路投七十一線砂石車往來頻繁，但多處路段陡峭陝窄，砂石車常跨越雙黃線行駛，嚴重影響行車安全，引起埔里、仁愛沿線居民強烈不滿，縣府工務處則要求包商約制運輸業者，並協調警方加強取締違規，若不改善，不排除未來列為拒絕往來戶。
超速、逼車、過彎越線…事故頻傳
仁愛鄉法治村武界橋下游濁水溪現有疏浚工程進行，約有十萬立方公尺砂石，大量砂石車行駛投七十一線經埔里鎮麒麟、水頭里外運處理，再度讓投七十一線交通陷入黑暗期。
麒麟里長蕭貴昇表示，投七十一線坡度陡峭，又有多處彎道，卅五噸的砂石車行駛頻繁，路面早已坑坑洞洞，細小砂石遍地，而且滿載的砂石車過彎時都跨越雙黃線，速度快又不易煞車，對向來車只能閃避，萬一反應不及，就是嚴重的對撞事故，先前也發生多起砂石車重大事故，鄉親已對砂石車違規行為高度反感。
武界部落居民也在臉書PO文質疑，縣府的疏浚工程是從去年十一月卅日起一百五十個工作天，為什麼可以拖到今年九月了還沒有完成，而且砂石車超速、逼車、過彎越線，惡形惡狀不勝枚舉，有民眾向疏浚現場人員抗議，竟得到也拿砂石車沒辦法的回答，還歡迎警察趕快去開單，蠻橫態度讓人看不下去，呼籲縣長林明溱得好好處理。
縣府要求包商約制 請警方加強取締
縣府工務處資源開發科表示，針對投七十一線路面坑洞問題，將於本月十三日邀相關單位及仁愛、埔里沿線村里長會勘處理，至於河川疏浚與砂石外運有不同包商業者，已要求疏浚工程包商針對砂石運輸業者加強管理約制，若管理不善持續遭民眾投訴，可列為對包商的考評，未來不排除列為拒絕往來戶，也將協調仁愛、埔里分局加強砂石車違規取締。
看更多！請加入自由時報粉絲團
東勢區農友劉恩麟及兒子劉晉宸，在廬山溫泉區種植甜柿，以「好柿道」品牌打響名號，市長林佳龍當選後，劉恩麟特別透過友人將自家種植的甜柿贈送給市長…
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 奈及利亞軍方 確認博科聖地首腦已死亡
- 猥褻離家少女 男判5年
- 《使徒》賣太好想演續集 張家輝：可多死幾次
- 首推國際認證 台北馬拉松成世大運達標賽
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 連2月強勁數字後 美國8月非農就業趨緩
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 自由廣場》高三亂象
- 總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 學生舉台灣布條遭奪毀 滅火器：人民有表達自由
- 微散文 正常了
- 《問題肌膚Q&A》煥膚淡斑篇
- 節儉圖書館員奉獻50年 死後捐出1億給學校
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
- 掉髮怎麼辦？ 專家這樣說...
- 裕隆找賀夫回鍋 吳岱豪列口袋名單
- 藍營批房屋稅找小民開刀 南市府：不應譁眾取寵
- 司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
- 林萬億：九三遊行訴求 標的不明
- 《百變天后 靚顏嫩步》艾莉西亞薇坎德 ‧基礎保養
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 中職》花一個半月 台灣隊長楊岱均生涯首安出爐
- 社論》裡應外合 強迫推銷「九二共識」
- 會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
- 開學壓力太大？ 9月1日為日本自殺高峰日
- 美升息機率降 歐股隨全球股市走強
- 社會住宅將保留逾30%給弱勢者
- 自由廣場》因應歐巴馬拒售潛艦
- 威力不輸卡比獸 林泓育滿貫砲震撼萬人
- 林美秀造人計畫告急 白歆惠允借小孩滾床
- 陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 杭州G20前夕 白宮迎中國異議人士
- 喝令球「進！」葉欣寧一桿進洞
- 被逼拍A片又1人！前女優眼淚是真的
標題：〈中部〉投71線砂石車常越線 埔里仁愛居民怒
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email