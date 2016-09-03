〈中部〉看軍公教上街 吳晟：人要知足

2016-09-03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕年金改革，引發部分軍公教危機感，今天將上街頭抗議被「污名化」，詩人吳晟是國中老師退休，自認被國家照顧得「無微不至」，自嘲「坐以待（新台）幣」，看到軍公教上街頭，昨天他有感而發「每一個職業都有其甘苦和辛酸，跟其它行業相較，軍公教已經算不錯，台灣最缺的是相互了解個別行業的甘苦，成就更公平合理的退休制度」。

吳晟說，持平而論，軍公教算是被政府照顧最好的一群，即使經歷多次的修正，退休的所得替代率有些人甚至超過百分之百，這非常不公平，他身邊許多老農，做一輩子，收成看天吃飯，經常血本無歸，做到六十五歲才能領每個月七千元的老農年金。

吳晟說，他不用工作，每天就有二千元（一個月退休月俸六萬多元），每年還有一個月的年終獎金或三節獎金，他自嘲每天「坐以待幣」。人真的要知足、惜福，台語說「免煩惱吃穿，做人最快樂」，「真正的快樂是均富」。