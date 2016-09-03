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〈中部〉1.3萬盞水銀路燈 彰市年底全換LED燈

2016-09-03

〔記者湯世名／彰化報導〕節能減碳大作戰！彰化市配合縣府執行「彰化縣水銀路燈落日計畫工程」，將於年底前汰換全市約一萬三千盞水銀路燈，改為LED路燈，汰換後每年可望省下一千七百萬元電費支出，換算每年節能達一千五百六十五萬度電、減少二氧化碳排放量八千二百六十三噸。

市長邱建富強調，彰化市原有四百瓦水銀路燈每年電費支出約二千四百萬元，汰換為一二五瓦的LED路燈後，每年電費支出約僅需六百七十萬元，每年可節省一千七百萬元電費支出，六年電費總支出合計可減少一億餘元，LED路燈電費僅原來水銀路燈的二十八％。

他指出，由於水銀路燈存在汞汙染、高耗能及低效率等問題，LED路燈具有節能、高發光效率、無汞、使用壽命長、容易調光與色溫調控等特性，因此決定全面以LED路燈取代水銀路燈。

邱建富說，該路燈汰換工程從上月中旬起施工，目前已完成彰化市北區、西區主要幹道及巷道，照明效果比舊有水銀路燈更亮，獲市民高度肯定，接著將在南區各里道路施工汰換。

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  • 彰化市全市約1萬3000盞水銀路燈，年底前將全部汰換為LED路燈。（記者湯世名攝）

    彰化市全市約1萬3000盞水銀路燈，年底前將全部汰換為LED路燈。（記者湯世名攝）

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