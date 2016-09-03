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國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
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〈中部〉縣府推綠能專區 「速力」擬投資150億

2016-09-03

〔記者張聰秋／彰化報導〕發展綠能產業是總統蔡英文推動的重大政策之一，風機林立的彰濱工業區具備開發國內綠能產業專區的優勢，陸續吸引歐美國外廠商前來評估設廠，人在日本訪問的縣長魏明谷昨天捎來好消息，亞洲最大的再生能源投資商新加坡Equis集團旗下太陽能公司「速力（SOLEQ）」，預計在彰化投資新台幣一百五十億元，裝設二五○MW的再生能源設施，開發太陽能發電，為縣內發展綠能注入強心劑。

率隊招商訪問日本的縣府和企業團體代表參訪團，昨天前往日本茨城縣參訪Equis集團的太陽能電廠，希望雙方能在彰化縣展開長期持續的太陽能發電合作，進而讓該電廠所屬的Equis集團旗下太陽能公司「速力（SOLEQ）」，成為彰化縣向「綠能大縣」的重要參與夥伴。

人在日本的魏明谷透過新聞稿表示，縣府將在數週內與速力簽訂MOU（備忘錄），以此正式確認雙方合作夥伴關係。

魏明谷表示，彰化縣的海域風場是全世界最優良，經濟部能源局評定全國卅六處優良離岸風場，有廿一個最具潛力風場集中在彰化外海，縣府配合中央綠能政策，希望在二○二五年達到「非核家園」。

彰濱工業區崙尾區成了國內發展綠能的重要據點，國內外廠商紛紛前來投石問路。據了解，最近丹麥廠商也有意在彰化投資開發風力能源電廠。

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