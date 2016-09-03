〈中部〉濱二路中間車道變「廣場」 伸港人反彈
2016-09-03
〔記者劉曉欣／伸港報導〕伸港鄉濱二路改善工程計畫紛爭不斷，昨天第二度舉行說明會，縣議員尤瑞春強力質疑，要花一、二億元打掉馬路分隔島變身廣場，但車潮在哪裡？人潮在哪裡？這個廣場未來會不會只是用來「養蚊子」？
議員質疑為商店街做準備
伸港濱二路改善工程說明會，繼上星期五在福安宮香客大樓舉行後，相隔一星期，昨天再度同地點舉行說明會，不少民眾懷疑這是「硬要開工」，不然短短時間舉辦兩次說明會的意義何在。
「全台灣有把四十米大道的分隔島打掉，再用二個車道改成廣場的先例嗎？」尤瑞春說，所有鄉親都期望地方繁榮，也希望爭取建設，但不是亂花錢，明明好好的雙向四車道，卻只保留雙向各一車道，然後打掉中間分隔島與兩個車道，改成廣場，這根本就是為了將來要做商店街的準備，但就怕砸了大錢，不見人潮。
「有人會跑到馬路中間的廣場去逛嗎？」民眾反彈說，伸港福安宮香火鼎盛，但福安宮廣場作為停車場，兩側住家也沒有形成商店林立，如果有龐大商機，早就自然形成商店街。
公所澄清 稱可多用途使用
伸港鄉公所機要秘書周慶昌強調，這是經濟部工業局基於地方構想進行規劃，「這一切都是為了地方好」，凡事都要有「前瞻性」，廣場不是要作為商店街，而是多用途使用，可以作為大型表演場地，也提供停車功能，結合宗教之旅與招潮蟹生態之旅，大有可為。
工業局人員強調，目前都只是計畫，一定會取得共識才會施工。
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