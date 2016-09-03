〈中部〉二崙國中口琴隊 赴韓比賽奪雙金

2016-09-03

〔記者黃淑莉／二崙報導〕台灣之光！二崙國中口琴隊暑假前往韓國參加二○一六年首爾口琴節比賽，第一次出國比賽，學生表現一鳴驚人，奪得複音口琴獨奏、三重奏第一名。

二崙國中口琴隊於前年八月在校長鍾進森大力推廣、支持下成立，聘請蔡明憲擔任指導老師及指揮，蔡明憲雖不是音樂科班出師，但對音樂很有興趣，本身也是口琴高手，現為二崙國中替代役男，利用休息、休假時義務指導學生練習

二崙國中口琴隊成軍三年，但參加國內音樂比賽成績斐然，不僅連續三年拿全縣音樂比賽口琴合奏、口琴四重奏冠軍，口琴四重奏更連續兩年蟬聯中區決賽第一名，經常獲邀到國內各地表演。

鍾進森指出，口琴隊剛成軍時，家長擔心影響課業，反對孩子參加，後來發現孩子把口琴當紓壓、休閒，功課沒退反進步，學生愈練愈有興趣。

今年獲邀參加二○一六年首爾國際口琴節，有來自世界各國口琴好手參加，雖是第一次出國比賽，表現優異，榮獲得青少年組三重奏、複音獨奏第一名及小合奏第三名，其中複音獨奏更是囊括一、二、三名。

鍾進森說，十六位學生出國參賽費用都要自費，幸好有二崙農會、大安宮、雲林旅外同鄉會等單位贊助部分費用，減輕學生壓力，也讓學生有機會與其他國家好手交流、競技。