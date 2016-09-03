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〈中部〉獲交部金安獎 南興、崇文爭光

2016-09-03

〔記者王善嬿／嘉市報導〕教育部上月公布交通安全教育評鑑成績，並提報全國十四所學校為交通部金安獎表揚學校，嘉義市有兩所學校雙雙獲獎，南興國中結合社區資源，透過設置交通安全學習角、培養交安小尖兵，崇文國小則設計平板電腦體驗APP等措施，十一月二十五日將到高雄市領獎。

市府表示，推動建構校園友善通學環境，近年實施交通安全教育評鑑、加強機車安全教育，同時與愛心商店協助看顧學童上下學等措施，建立民眾遵守交通安全規則共識，也跨局處整合資源，改善校園周邊交通現況。

南興國中校長張瑛儒說，除了在校內設交通安全學習角、培養交安小尖兵，另辦理交通安全微電影比賽，從環境、身教讓學生在潛移默化中，養成良好交通安全觀念及習慣。

崇文國小校長林秀香表示，學校把交通安全與課程結合，並設計「交通小尖兵集點卡」，家長及學生為完成集點，提早下車走路，改善校園周邊交通安全問題。

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  • 崇文國小設計交通小尖兵集點卡，讓學生提早下車、步行到校。（記者王善嬿翻攝）

    崇文國小設計交通小尖兵集點卡，讓學生提早下車、步行到校。（記者王善嬿翻攝）

  • 南興國中設置交通安全學習角，讓學生校園內就可學習交通安全觀念。（記者王善嬿翻攝）

    南興國中設置交通安全學習角，讓學生校園內就可學習交通安全觀念。（記者王善嬿翻攝）

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