〈中部〉國家棒球訓練中心 嘉縣提案爭1.5億

2016-09-03

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣治特區周邊有三座棒球場，加上台灣體育運動大學遷回台中市後，留下的教學大樓和土地，縣府與中華民國棒球協會認為適合進行棒球訓練，最近一同向教育部提出「嘉義縣立棒球場及周遭資源整合共構國家棒球訓練中心」精進行動方案，向中央爭取約一億五千萬元經費，期打造全方位棒球訓練中心。

縣府教育處運產科長李福榮說，四年後的日本東京奧運棒壘球將再度成為正式項目，但高雄市的國家運動訓練中心宿舍較少，棒協積極尋找棒球訓練中心，認為嘉義縣政府周邊既有運動設施多，不需再耗費高額成本開發興建新場地。

李福榮說，嘉義縣立棒球場加上稻江科技暨管理學院及大同技術學院，共有三座棒球場，嘉義地區氣候條件佳，冬季下雨天數少，常有韓國職棒前來進行訓練，是極佳的訓練場地。

縣府與棒協共同提案，預計將台體大周邊空地再打造四座標準練習球場，球員宿舍可優先整合鄰近學校住宿空間，閒置的教學大樓可用於棒球訓練村，提供商業、服務業及訓練住宿需求。

李福榮指出，嘉義縣立棒球場可容納一萬三千五百名觀眾，先前因設備老舊進行改善工程，目前工程完工，已進行驗收；縣府八月提出此案後，教育部已回函，縣府正委託台體大對全國各場地進行研究；他說，嘉義縣既有設施花費最少，有信心爭取到此建設案，未來夏季可作為國家棒球培訓隊訓練基地，冬季讓職棒隊伍及學校球隊移地訓練，逐步發展成觀光型棒球村。