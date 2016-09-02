〈南部〉民宅廚房起火 險波及風神廟

2016-09-02

〔記者王捷／台南報導〕台南市中西區和平街民宅八月卅一日深夜傳出火警，火勢一直延燒到昨日凌晨，險些波及附近市定古蹟風神廟，幸經警消馳援，及時順利控制，才讓風神廟逃過一劫。消防局指出，起火點疑似在民宅廚房，如果廚房有裝煙霧偵測器，也許就能避免這次火災。

消防局呼籲裝煙霧偵測器

中西區的風神廟今年不太寧靜，年初時，因二○六大地震，廟前的石造鼓樓四根柱子出現裂痕，加上設計為頭重腳輕，因此決定將重的部分先吊下來放置他處，石柱部分加以固化。

附近居民好不容易走出地震陰霾，八月卅一日深夜十一時許又發生火災，消防局獲報，到場後發現住宅二樓起火，火舌明顯竄出，且有延燒危險，永華、和緯、中正、公園四個分隊出動十一車、廿八名警消前往搶救。

直到昨日凌晨火勢才獲控制，消防分隊依現場燃燒跡象，判斷起火點疑似為住宅廚房的瓦斯爐，但屋主很納悶，明明廚房內沒有煮食物卻自燃。

消防局第六大隊副大隊長邱淵明說，廚房常常是家戶的起火點，只要裝上煙霧偵測器，就可提早撲滅火勢，避免意外。警消接獲報案後，得知起火地點就在市定古蹟附近，因此不敢輕忽，立即派遣四個分隊前往，並出動一七泡沫系統水車，以免火勢蔓延波及古蹟，所幸十分鐘以內就將火勢控制住，沒有人員傷亡。