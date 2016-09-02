〈南部〉遊雙春住星光帳篷 觀星聽濤追蟹趣

2016-09-02

〔記者楊金城／北門報導〕中秋節連假新景點，全台唯一北門雙春濱海遊憩區的星光帳篷很特別，帳篷內有天窗，住在帳篷內，可觀星、聽海濤聲，夜間還可到沙灘追招潮蟹，探索濱海生態奧妙。

業者新建11頂 還可抗颱風

雙春濱海遊憩區位在台南最北側八掌溪和急水溪出海口之間的陸連沙洲，區內擁有三大絕美秘境的紅樹林綠色隧道、幽靜的木麻黃忘憂森林和金色沙灘，遊客在夕陽西下時分，漫步沙灘美景讓人流連，目前台南市觀光旅遊局將雙春遊憩區委外經營，活化園區重新出發。

新建的十一頂星光帳篷，位在園區生態河道旁，分四人帳和二人帳，內有衛浴設備和冷氣，是以十六支Ｃ型鋼骨組成，再覆蓋ＦＲＰ、帳篷，成為圓球形，上有活動式天窗，可躺在床上觀星聽濤，入住四人帳價格三千元、二人帳二千二百八十元。雙春「愛莊園」總經理黃冠力說，颱風來也不怕，星光帳篷抗風真勇。

台南市觀旅局風景區管理科科長林士群說，雙春遊憩區引進民間企業，對推展南市濱海旅遊較有彈性，也有活力，市府和民間合作，提供最好的旅遊，對遊客最得利。

林士群說，雙春的招潮蟹有台灣招潮蟹、清白招潮蟹、北方呼喚招潮蟹、弧邊招潮蟹、粗腿綠眼招潮蟹及四角招潮蟹，還有魚蝦與彈塗魚，是最佳自然生態展示。遊客到雙春遊憩區，可連結布袋好美里3D彩繪村、南鯤鯓代天府、北門水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等行程。