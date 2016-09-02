〈南部〉橋頭新市鎮 新設郵局開張

2016-09-02

〔記者蘇福男／橋頭報導〕中華郵政公司順應地方民意，在橋頭新市鎮新設郵局（高雄一六三支局），昨由中華郵政公司董事長翁文祺、立委邱志偉等人剪綵開張營運。

橋頭區約有三萬七千餘人口，卻只有一間橋頭郵局提供服務，由於位置距離甲圍、新莊等地區遙遠，民眾往返洽公相當不便，加上橋頭郵局設在老街，周邊腹地狹窄、很難停車，民眾抱怨連連。

立委邱志偉接獲地方反映，全力協調於橋頭甲圍、新莊地區增設第二間郵局支局，歷經多方覓址，決議將新郵局設置在橋頭地方法院旁。

邱志偉表示，橋頭新市鎮郵局鄰近省道、捷運，交通便利，停車空間不成問題，可便利甲圍、新莊地區民眾用郵，有效紓解橋頭區郵務需求人潮，且能支援橋頭地院處理龐大郵務量，有助公務機關縮短行政流程時間，並能強化新市鎮生活機能，帶動社區發展，一舉數得。