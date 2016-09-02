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〈南部〉美濃輕旅行 慢遊客庄人文地景

2016-09-02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃區公所推動「社區藏寶圖」營造計畫，結合獅山、中圳、瀰濃、南興等社區，目前已有二千多人接洽，準備造訪美濃進行「 社區尋寶趣」輕旅行，體驗客家文化。

參與藏寶圖開箱儀式的民政局長張乃千指出，美濃是南方客家農村，打造成為樂活、慢活或綠活的幸福社區，有得天獨厚的發展條件。

美濃區長謝鶴琳表示，客庄人文與田園景觀是美濃最大的寶藏，透過這個計畫，由公所建置行銷網站、社區自主規劃「客製化」輕旅行遊程，更重要的是，讓在地人自我認同、社區長輩走出家戶說故事，帶領遊客尋寶，傳承客家文化。

南興社區總幹事劉滿娣也說，社區志工們把年代久遠、甚至阿公時代就流傳的飲食文化、農村野趣、奇聞軼事及田園風貌挖出來，這才發現，原來社區有「那麼多的寶」。

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