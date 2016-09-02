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〈南部〉停擺6年 荖濃溪泛舟今夏估破萬人

2016-09-02

寶來溪漂浮也吸客

〔記者黃佳琳／高雄報導〕六龜區荖濃溪泛舟今年復航，預計九月底可突破一萬人次下水遊玩，寶來溫泉業者也順勢推出「漂浮」，讓遊客在百公尺長的寶來溪水玩「漂浮」，暑假期間吸引逾千人體驗。茂管處長簡慶發說，只要河道安全無虞，明年泛舟活動將扮演「母雞帶小雞」角色，讓六龜山城更具觀光魅力。

因八八風災洪水造成荖濃溪河貌大變，六龜荖濃溪泛舟已停擺六年，今年順利重新啟航，截至八月底，已有七千人次體驗泛舟的驚險樂趣，六龜區公所評估，九月底可望突破一萬人次，創造千萬商機。

另一方面，寶來溫泉業者推出「漂浮」活動，帶領遊客前往寶來溪，穿上救生衣、帽，漂浮在水深及膝的溪水上清涼一下。業者簡銘辰說，「漂浮」整年都可以玩，且相當適合親子共遊，今年推出後遊客反應相當好，且相關安全措施、保險等也都有做，讓遊客們可以放心下水遊玩。

簡慶發指出，八八風災前，荖濃溪泛舟每年至少吸引七萬人次，今年是風災後首次推出，雖評估只有一萬人次下水，但只要河道狀況良好，明年一定能吸引更多遊客造訪六龜，屆時泛舟活動將扮演「母雞」角色，將「漂浮」、「溫泉」、「梅子產業」等串連，共創六龜觀光榮景。

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  • 有別於泛舟的驚險刺激，寶來溫泉業者在寶來溪推出「漂浮」活動，適合親子同遊。（記者黃佳琳攝）

    有別於泛舟的驚險刺激，寶來溫泉業者在寶來溪推出「漂浮」活動，適合親子同遊。（記者黃佳琳攝）

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