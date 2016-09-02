〈南部〉社會教材被指有誤 教局將發補充資料
2016-09-02
〔記者蔡文居／台南報導〕前中興大學企管系副教授、台灣臨時政府總召集人沈建德，昨與台南市議員李文正及獨派人士等，在台南市議會召開記者會，指控台南市所轄國中，教學生台灣是中國的，給了中國拿下台灣絕佳藉口。南市教育局表示，將會比照南市市立高中的做法，提供相關資料給全市所轄國中，做為老師教學補充資料。
李文正、沈建德表示，國中二下社會科教科書都指「根據開羅宣言或開羅會議，台灣歸還中華民國」，例如康軒版「民國卅二年中美英三國領袖召開開羅會議，聲明戰後東北、台灣、澎湖歸還中華民國。」翰林版「民國卅二年中美英三國領袖舉行開羅會議，聲明日本應將東北、台灣、澎湖歸還中華民國，是為開羅宣言。」南一版「民國卅二年底，蔣中正與美國總統羅斯福，英國首相邱吉爾於埃及開羅舉行會談，聲明日本應將清末以來奪占的台灣、澎湖與東北歸還中華民國。」
李文正、沈建德表示，這和高一歷史課本相同，給中國武力犯台最好的藉口，實際上開羅宣言或開羅會議並不同意中華民國奪占滿洲、台澎，只同意日本放棄。
李文正表示，為了台灣的安全，他要求教育局比照高中一上歷史課本之例，發給各市轄國中補充教材，及行文教育部，比照翰林「沖之鳥島」改為「冲之鳥礁」修正頁，趕快處理。
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