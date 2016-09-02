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〈南部〉舊魚市場 市府將先擬保護措施

2016-09-02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南舊魚市場拆除行動，引發台南藝文界及文青店家譁然，痛批是「台南的恥辱」。市府拆除一半後喊卡，昨晚與關心的公民及藝文團體展開首場對話，公民團體砲聲隆隆，一面倒的要求保留，反對易地保留，並要求公開古蹟審查委員名單及會議紀錄，甚至連出席的地主也要求保留。

市府︰下次會議提方案討論

昨晚的溝通說明會由市府秘書長李孟諺主持，都發、地政及文化等單位均出席，各公民團體出席相當踴躍，共有七十六人報名參加。李孟諺表示，魚市場案過去或許讓大家有所誤會，希望藉由大家集思廣益，為這個城市留下典範。目前建物風吹雨淋部分，市府會先擬定保護措施，下次會議也會再提出相關保存比較方案來討論。

文化局長葉澤山表示，魚市場現狀歷經多次改建、搭建，原貌已不復存，希望聽取大家的意見。

公民團體主張歷史建物原地留

赤崁鄉友陣線主張，魚市場是台南運河的附屬建築，不可拆除，拆了就沒了，遷移保存也不具意義。台南漁權會總幹事郭瑞昌表示，魚市場即使如先人骨骸只剩幾根，其精髓仍在，都有保存價值，應還地於民，予以保留。

一位地主表示，魚市場是先民所留下，應尊重人民的意願和感受。若政府能保留下來，他們就不領這塊地。與會多位市民認為，連如同廢墟的鶯料理都可重建，魚市場也不會是問題，其關鍵在於市府有心與無心而已。

學者建議參考舊金山港口平台

台南社大校長林朝成建議，魚市場可參考舊金山港口平台的方式，原建築一部分建於原河岸公園腹地上，另一部分延伸到運河內，兼顧各方意見，創造雙贏。社大主任林冠州則表示，社大有三個方案，前兩案也都是主張原地保留。

多位市民及公民團體砲聲隆隆，質疑商業價值應該遷就歷史，哪有歷史遷就商業價值？即使移動一小段距離，也沒有意義，要求必須原地保留再活用。

地政局長洪得洋說，雖有地主不選，但其他地主也會選。若選擇原地保留，地主可表達異議，甚至提出訴訟。都發局長吳欣修表示，若都計作業更動，現有區段徵收就要暫停，重新徵求二百多位住戶的意見，全案並陷入不確定。

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  • 台南藝文界及公民團體發起搶救台南舊魚市場，市府拆除一半後，目前已暫援拆除。（記者蔡文居攝）

    台南藝文界及公民團體發起搶救台南舊魚市場，市府拆除一半後，目前已暫援拆除。（記者蔡文居攝）

  • 公民團體砲聲隆隆，一面倒要求保留，反對易地保留，甚至連出席的地主也要求保留。（記者蔡文居攝）

    公民團體砲聲隆隆，一面倒要求保留，反對易地保留，甚至連出席的地主也要求保留。（記者蔡文居攝）

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