〈南部〉摘腫瘤移植小腿骨 重建帥氣下巴
2016-09-02
〔記者方志賢／高雄報導〕五十五歲戴先生下顎長了個網球大的腫瘤，過長戽斗影響外觀，為徹底摘除腫瘤，醫師切除下顎骨及十二顆牙齒，再移植身上十六公分長的小腿腓骨，來重建下顎骨結構，並利用骨牽引技術及植牙，總共花了兩年半時間，才恢復他帥氣的下巴。
執行手術的高醫口腔外科醫師許瀚仁表示，戴先生約五年前罹患口腔良性腫瘤，下顎長了個網球大的腫瘤，原本僅四公分長的下巴，變成長達十公分，為切除腫瘤，手術切除下顎骨及十二顆下排牙齒，接著重建下顎骨結構，取下長達十六公分的小腿腓骨，移植回患者的下顎。
許瀚仁說，小腿腓骨夠長，打橫能做下顎，但不夠植牙需要深度，因此在腓骨兩側，裝置骨牽引器，以一天拉零點一公分的方式，幾個月時間內，重新再生了長八公分、高一點五公分的骨頭，然後再植入牙齒，並恢復咀嚼與發音功能，這項雙側骨牽引，醫學文獻是國內首例。
許瀚仁也提醒， 許多外傷、腫瘤等大範圍喪失牙齒與骨頭患者，若想製作假牙、恢復咀嚼功能，可諮詢專業醫療團隊，評估並施行適當的骨頭重建治療，便能恢復正常進食能力。
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