〈南部〉知名美妝品網路便宜賣 假的

2016-09-02

〔記者黃建華／高雄報導〕隨著日、韓劇在台灣走紅，女星在劇中使用的化妝品大受歡迎，王姓男子搶搭這股熱潮，涉嫌在網路上低價販售相關仿冒化妝品，保二總隊刑大偵三隊昨宣布於新北市新莊區王嫌公司查獲仿冒LANEIGE（蘭芝）、SK-II、KIEHL’S （契爾氏）、IOPE化妝品共三百九十七件，侵權市值高達一百萬元。全案擴大偵辦中。

警方查獲的仿冒美妝保養品，包括韓國品牌IOPE的「化妝水、氣墊粉餅、睛致眼霜及亮妍CC霜」、LANEIGE （蘭芝）的「還原精華、水凝霜」。此外，還有日本SK-II保養品「青春露、活膚霜」、資生堂的「安耐曬黃金水鑽防曬露」，以及來自法國品牌KIEHL’S的「化妝水、乳液及精華霜」。

警方說，本次查獲仿冒化妝品仿真度高，一般民眾難以辨識，因警方察覺化妝品氣味、質地及產品外包裝標示內容有異，送請化妝品公司鑑定後進而破獲。上述化妝品正品約六百九十至五千元不等，王嫌透過網路進價約三百至一千元、售價約五百至三千元，並稱部分商品係由友人從韓國代購或中國進口，以假亂真售予不知情民眾，幸虧警方查獲，避免仿鎮品繼續流通。