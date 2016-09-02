〈南部〉全國首座外國人10秒通關啟用 日人卡關

2016-09-02

〔記者黃旭磊／高雄報導〕為響應小英總統新南向政策，移民署於高雄機場設置首座外籍人士快速通關閘門，不過，啟用儀式時卻發生小插曲，一名日籍旅客刷完指紋、辨識臉部卻卡在閘門內，移民署說因旅客換新護照，系統感應不到。

移民署長何榮村昨天下午於高雄機場出境查驗區，為「外來人口快速查驗閘門」揭幕，這是國內首座外籍人士快速通關閘門，透過指紋、臉部等兩道程序查驗，若試辦成功，明年將於桃園、松山及台中機場設置，不過，一名日籍銀髮族於啟用儀式後出境，卻在媒體鏡頭見證下卡關，日人被迫走到人工查驗台。

這名日籍旅客通過人工查驗，搖頭表達不滿。對此，移民署官員首先解釋，旅客涉及「逾期停留」被系統拒絕，將予以裁罰，除了逾期停留，通緝等管制人口或十四歲以下孩童也不適用快速通關，昨天下午，移民署電腦室官員澄清表示，旅客更新護照導致系統感應不到，經人工查驗已順利出境。

何榮村逐一向查驗台同仁握手慰問，他表示，響應政府新南向政策，外籍人士可在十秒內出境，系統測試期間有超過兩萬名外籍旅客使用。

現場於半小時內陸續有日本、澳門及越南旅客出境，一名澳門男子表示，「很方便，一下子就出來了」。