| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉全國首座外國人10秒通關啟用 日人卡關

2016-09-02

〔記者黃旭磊／高雄報導〕為響應小英總統新南向政策，移民署於高雄機場設置首座外籍人士快速通關閘門，不過，啟用儀式時卻發生小插曲，一名日籍旅客刷完指紋、辨識臉部卻卡在閘門內，移民署說因旅客換新護照，系統感應不到。

移民署長何榮村昨天下午於高雄機場出境查驗區，為「外來人口快速查驗閘門」揭幕，這是國內首座外籍人士快速通關閘門，透過指紋、臉部等兩道程序查驗，若試辦成功，明年將於桃園、松山及台中機場設置，不過，一名日籍銀髮族於啟用儀式後出境，卻在媒體鏡頭見證下卡關，日人被迫走到人工查驗台。

這名日籍旅客通過人工查驗，搖頭表達不滿。對此，移民署官員首先解釋，旅客涉及「逾期停留」被系統拒絕，將予以裁罰，除了逾期停留，通緝等管制人口或十四歲以下孩童也不適用快速通關，昨天下午，移民署電腦室官員澄清表示，旅客更新護照導致系統感應不到，經人工查驗已順利出境。

何榮村逐一向查驗台同仁握手慰問，他表示，響應政府新南向政策，外籍人士可在十秒內出境，系統測試期間有超過兩萬名外籍旅客使用。

現場於半小時內陸續有日本、澳門及越南旅客出境，一名澳門男子表示，「很方便，一下子就出來了」。

廣告
  • 日籍旅客卡在快速通關閘門。（記者黃旭磊攝）

    日籍旅客卡在快速通關閘門。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》大哉問

凝結四十年的動作，消融，延續了。四十年，有生老病死，有春夏秋冬，有陰晴風雨，有跌宕起伏，但這一條要道的開發就是不動如山。四十年的疑惑，在果菜市場拆卸後煙消雲散。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：〈南部〉全國首座外國人10秒通關啟用 日人卡關


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.