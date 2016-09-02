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〈南部〉外配母離、父辭世 12歲童罹癌陷困境

2016-09-02

〔記者王俊忠／台南報導〕十二歲許小弟，母親是越南外配，在他三歲時，其母已離台回國，獨力照顧兒子的許父在今年初重病辭世；不幸地，許小弟竟罹患淋巴惡性腫瘤與急性腎衰竭，醫藥費負擔大陷困境，議員呂維胤得知與社會局前往關懷、提供協助，也請社會各界伸援手。

據市議員呂維胤了解，今年十二歲的許小弟，其母是遠嫁來台的越南新娘，但在許童三歲時與父親分手，母親飛回越南，由父親獨力扶養許童。不料，今年二月，許父又罹患重病離世，許童暫由兩位姑姑合力照護。

在許父過世後，殘酷考驗接踵而至，許小弟竟罹患淋巴惡性腫瘤併發急性腎衰竭，兩週前住進成大醫院治療，日前剛從加護病房轉到一般病房，未來需要化療等長時間療程。呂維胤得知此不幸後，即聯絡社會局社家科長施清發一起到醫院關心慰問，直嘆造化弄人！

社會局查知許小弟是低收入戶，家境原本清寒，在父母雙雙離開後，許小弟又身罹癌症，因需龐大醫療、營養品與後續照護費用，陷入困境。

社會局立即協助許小弟住院醫藥相關費用，呂維胤服務處也向相關愛心社團爭取關懷，同時先給許小弟一萬元慰問金，希望助他與家人度過眼前難關。因為，許小弟日後營養費、藥物、日用物資開銷勢必龐大，仍需要社會各界愛心團體或個人給予援助，多一份關心，就能少一份傷心。

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  • 南市議員呂維胤（右前一）到醫院探慰父母雙離、自己罹患淋巴惡性腫瘤的十二歲許姓癌童。（記者王俊忠攝）

    南市議員呂維胤（右前一）到醫院探慰父母雙離、自己罹患淋巴惡性腫瘤的十二歲許姓癌童。（記者王俊忠攝）

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