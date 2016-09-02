| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉中元普度以功代金 善款創新高

2016-09-02

二千餘人響應 逾九十一萬元

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局推動中元普度減燒金紙，結合教育局、民政局及多個社福團體宣導以功代金，鼓勵市民及企業團體省下買紙錢的費用捐給弱勢團體，今年中元期間共有二千二百餘人響應以功代金，捐款金額逾九十一萬元，捐款人數及金額均創新高。

環保局表示，去年中元普度以功代金共有一千五百人響應，捐款金額五十六萬元，今年人數及捐款大幅增加，顯示愈來愈多人接受以功代金，減燒紙錢。

環保局統計，今年從春節、清明節等重要節慶至今，推動減燒金紙、以功代金的成果，一至八月善款已有四七六八筆，金額突破二百萬元，估計已減燒四十五公噸紙錢，減少產生一百一十公斤的PM2.5污染。

環保局表示，該局配合習俗，將於九月底在台灣首廟天壇舉辦謝恩祈安迴向法會，為響應以功代金捐款的民眾祈福，將功德迴向捐款人。此外，鹿耳門天后宮等廟宇推動普度代金米，鼓勵信眾省下燒金紙的費用買米濟助弱勢，也是減燒紙錢傳愛心善舉。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》大哉問

凝結四十年的動作，消融，延續了。四十年，有生老病死，有春夏秋冬，有陰晴風雨，有跌宕起伏，但這一條要道的開發就是不動如山。四十年的疑惑，在果菜市場拆卸後煙消雲散。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：〈南部〉中元普度以功代金 善款創新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.