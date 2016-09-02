〈南部〉中元普度以功代金 善款創新高

2016-09-02

二千餘人響應 逾九十一萬元

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局推動中元普度減燒金紙，結合教育局、民政局及多個社福團體宣導以功代金，鼓勵市民及企業團體省下買紙錢的費用捐給弱勢團體，今年中元期間共有二千二百餘人響應以功代金，捐款金額逾九十一萬元，捐款人數及金額均創新高。

環保局表示，去年中元普度以功代金共有一千五百人響應，捐款金額五十六萬元，今年人數及捐款大幅增加，顯示愈來愈多人接受以功代金，減燒紙錢。

環保局統計，今年從春節、清明節等重要節慶至今，推動減燒金紙、以功代金的成果，一至八月善款已有四七六八筆，金額突破二百萬元，估計已減燒四十五公噸紙錢，減少產生一百一十公斤的PM2.5污染。

環保局表示，該局配合習俗，將於九月底在台灣首廟天壇舉辦謝恩祈安迴向法會，為響應以功代金捐款的民眾祈福，將功德迴向捐款人。此外，鹿耳門天后宮等廟宇推動普度代金米，鼓勵信眾省下燒金紙的費用買米濟助弱勢，也是減燒紙錢傳愛心善舉。