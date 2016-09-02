〈南部〉安置災民 三公所與商旅業者簽約
2016-09-02
〔記者林孟婷／善化報導〕二○六台南大地震造成多人傷亡，有鑑於天災發生時災民收容的問題刻不容緩，台南市善化區公所、大內區公所以及山上區公所簽訂避難收容處所支援協定，並與南科商務旅館合作，業者願意免費提供二十間房間即時安置三區的民眾。
善化區長李皇興、大內區長李賢村、山上區長余基吉，以及南科商務旅館董事長郭文俊等人，昨日於南科商旅舉辦簽訂儀式，多方合作正式成立。
李皇興表示，年初台南大地震，許多災民面臨收容住所的問題，在市政府協調之下，多家旅館業者伸出援手讓災民有暫時居住之處，有鑑於此，三區公所於是有簽訂避難收容處所支援協定的想法。
李賢村指出，避難收容處所支援的是當民眾遇到天災或是大水突然來襲，民眾無法有所準備倉皇離開住所，能有舒適乾淨的旅館住所可以緊急安置，穩定民眾情緒。
余基吉表示，善化、大內以及山上區地理位置相近，如果能夠互相支援協助，當災難發生時可以即時提供彼此協助，民眾也可以安心。
郭文俊表示，由於第二期工程還在興建當中，目前可以免費提供十間房間，等明年第二期工程完工，將會再增加十間房間，提供收容民眾使用並供應餐飲服務。
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