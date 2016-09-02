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苦吞三支跌停板 樂陞投資人今赴金管會抗議
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〈南部〉【焦點評論】佳節前夕

2016-09-02

離中秋節還有半個月，各項與秋節有關的民生物品已蠢蠢欲漲，今年水果包括文旦、龍眼等因量少而價揚，現在七股、北門潟湖出產的帶殼牡蠣價格看漲，雖然農民及漁民或許可以因此過個快樂中秋，但一般消費大眾為了過節，要買什麼？省什麼？恐怕難免要貨比三家多挑挑了。

而昨天也有一群台南漁民前往市府抗議，指農委會要求與中國談契作須經許可；目前漁業署官員澄清公文僅是提醒注意契作契約內容相關權益，漁民誤會了，會加強溝通。攸關漁民生計，如果真的是誤會，漁業署應該也要快點加強宣導，以免誤會加劇，漁民過節不快樂。

台南牡蠣產區除了安平，在北門潟湖和七股潟湖「內海」養殖的牡蠣面積就超過二千公頃，雖然採收期在十月，但因應中秋，目前已經開始少量採收，價格看漲。

而先前已有柚子及龍眼出現價格上漲但缺貨的情況，以柚子為例，有品牌及口碑的農友，出現民眾直接開車到產地去「搶」貨的情況，今年農友中秋節快樂賞月，可以想見。

不過這也讓人要忍不住呼籲，隨著佳節將至，尤其是今年中秋有四天連假，各項民生必需品的需求量勢必大增，甚至包括旅遊市場也可預見會有帶動，讓市場反應應有的漲價這是應該的，但如何提供資訊讓消費者也能不必花較高的成本就能過中秋，也是應該及早規劃及提供訊息。（記者唐在馨）

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