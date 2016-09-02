〈南部〉與中契作須許可 漁民抗議 漁業署：誤會
2016-09-02
〔記者王涵平／新營報導〕台南漁民昨日前往市府抗議，指農委會要求與中國談契作須經許可；漁業署官員澄清公文僅是提醒注意契作契約內容相關權益，漁民誤會了，會加強溝通。
南市虱目魚養殖協會理事長王文宗與近百漁民前往市府民治中心抗議，市議員王家貞、謝財旺到場聲援，漁民抗議農委會發文要求與中國洽談兩岸漁業合作相關民間協議或意向，涉及政治性內容非經各該管機關許可，不得為之，這種以公文阻嚇漁民的作法，是傲慢政府。
漁民當場將虱目魚摔地表達憤怒，有些漁民燃燒民進黨黨證，抗議民進黨執政卻沒保護漁民生計，拒絕與市府等相關單位座談，隨即離開市府。
漁業署養殖漁業組市場行銷科副研究員盧坤宏表示，契作對於產銷、漁民的收益有幫助，絕對不會反對，公文內容是依據兩岸人民關係條例相關規範，主要在提醒漁民洽談契作時須注意契約內容，漁民對於公文應有誤會，九月初還會邀集全國相關團體了解產銷概況，加強溝通。
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