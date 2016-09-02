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〈南部〉秋節烤蚵夯 帶殼牡蠣價看漲

2016-09-02

〔記者楊金城／七股報導〕中秋節不只有烤肉，烤蚵近年也受歡迎，七股、北門潟湖出產的帶殼牡蠣價格看漲，市售現在約一台斤五十元，愈到中秋上漲到六、七十元也有可能。

台南牡蠣產區除了安平，在北門潟湖和七股潟湖「內海」養殖的牡蠣面積就超過二千公頃。牡蠣須養殖一年以上才能採收，北門、七股牡蠣產期約在十月以後。因中秋應景烤蚵，蚵農會少量採收。

北門潟湖蚵農邱鈴木養殖一萬多串牡蠣，蚵架約占五分地的面積，他說，去年因天候不好，牡蠣大量死亡，產量只有往年的一半，今年應該有七至八成產量。

邱鈴木說，帶殼的北門蚵，一台斤視品質在四十至五十元間；在七股潟湖養蚵的七股龍山里長王文財則說，七股牡蠣一年四季都可採收，潟湖水域平穩，蚵仔的品質很好，因為中秋，七股蚵價格看漲。

中秋烤蚵必備，王文財說，目前七股帶殼牡蠣一台斤在四、五十元，愈到中秋價格愈好，上看一台斤六、七十元。

北門潟湖的蚵農會採收沉底的牡蠣趕在中秋節前出貨，牡蠣養二年以上的體型大到可稱為「生蠔」，或被蚵農俗稱為「厚殼」牡蠣、「蚵婆」，在北門蘆竹溝養蚵的邱永仁，原在南科上班，創立北門「蚵記仁」夯蚵，音同「科技人」，他說，最近在夜市夯蚵不只供不應求，今年中秋宅配訂單也已被訂購一空，宅配價一台斤大牡蠣依等級分六十、七十元，因產量不多，只有三千台斤。

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  • 北門「蚵記仁」年輕蚵農邱永仁準備三千台斤牡蠣，被訂購一空。（記者楊金城攝）

    北門「蚵記仁」年輕蚵農邱永仁準備三千台斤牡蠣，被訂購一空。（記者楊金城攝）

  • 北門潟湖養殖牡蠣的蚵架一望無際。（記者楊金城攝）

    北門潟湖養殖牡蠣的蚵架一望無際。（記者楊金城攝）

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