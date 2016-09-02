〈南部〉影響上萬戶 高市6區今停水半天

2016-09-02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市燕巢區深興路二十六巷口前管線漏水，台水公司今將進行搶修工程，預計自上午十一時起停水十二小時，影響燕巢、岡山、阿蓮、田寮、大樹、旗山六區，戶數大約一萬五千戶。

台水公司第七區管理處指出，預計停水日期是九月二日星期五，時間是上午十一時至晚間十一時，合計停水十二小時，施工地點於高雄市燕巢區深興路二十六巷口前。

管理處表示，影響區域及戶數是燕巢區、岡山區三和里、阿蓮區峰山里、中正路一至一百號，田寮區僅鹿埔里、古亭里除外，大樹區佛光山、統嶺里、興田里、溪埔里、三和高地、姑山高地、旗山區嶺口及溪洲地區，總計停水戶數一萬五千戶。

管理處呼籲影響用戶留意及提早儲水備用，配合節約用水、小心火燭，並關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，停水消息可上網www.water.gov.tw查詢。