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〈南部〉等了10年 橋頭院檢同步開張

2016-09-02

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地方法院昨天開張，立即受理北高雄廿六區案件，法院避免被僵化體制框限，強調以民為本，提升「對話」功能，無圍牆，廣設協商、調解室，民眾跑法院不再冷冰冰！

高雄人等了十年，終於有了第二個地方法院，昨天上午橋頭地方法院、檢察署同時開張「營業」，首任地院院長莊秋桃、檢察長王俊力走馬上任，司法院長賴浩敏、法務部長邱太三均出席揭牌、剪綵典禮。

橋頭地院院區呈現剛柔並濟，情理兼容綠建築風貌，法院週邊不設圍牆，特增闢當事人開庭等候休息室、廣設協商室、調解室，大廳園區展示「和諧」、「彩虹花語」、「對話之間」、「聚合體」四件藝術品，希望彰顯法院隨時代轉變，體察民意，避免僵化的體制框限司法。

莊秋桃指出，橋頭地院轄區大，人力卻只有原來三分之一，未來人人得身兼數職，全力以赴。

檢察長王俊力表示，橋檢設有主任檢察官七人、檢察官卅七人，未來軍事案件是偵查重點，包括左營海軍、岡山空軍基地、旗山陸軍八軍團在內採購弊案、洩密案等，以及路竹高雄科學園區、楠梓加工區、仁武工業區環保案件。

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  • 橋頭地院開張，大廳上頭「彩虹花語」醒目。（記者蔡清華攝）

    橋頭地院開張，大廳上頭「彩虹花語」醒目。（記者蔡清華攝）

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