〈南部〉《去年12月遞補就任》高市議員蘇炎城 被判當選無效

2016-09-02

蘇樁腳發走路工 影響選舉結果

〔記者黃建華、王榮祥／高雄報導〕去年十二月遞補楊見福就任高雄巿議員的蘇炎城，遭對手徐榮延提起當選無效之訴，高雄地院審理後，認定蘇炎城的樁腳薛姓男子涉在競選總部成立時幫忙發放三百元走路工，已影響選舉結果，判他當選無效，但全案還可再上訴。

蘇炎城強調絕對沒賄選，也不清楚朋友們處置過程，且部分參與總部成立的民眾不是自己選區的，他根本沒有賄選的理由，雖對判決結果很無奈、但也只能面對，一定上訴到底。

蘇炎城遭對手徐榮延指控民國一○三年十一月二十九日高市議員第九選區選舉時涉嫌賄選，並提起當選無效之訴，高雄地院審理判原告徐榮延部分勝訴有幾點理由：

一、法院經調查事實結果，認原告主張「青年夜市」實為被告蘇炎城所掌控為真，而薛姓男子應僅為青年夜市之名義負責人，且與被告關係特殊。

二、薛男於被告舉辦競選總部成立大會之時，以三百元走路工動員選區內民眾參加造勢大會，並於事後發放給每一參加者，經高雄地院審酌調查已構成賄選。

三、薛男既與被告有相當密切關係，其所發放之金額是否為其自行提供者已有可疑，此舉既已造成選舉公平性之損害，被告蘇炎城應就此負同一之責任，以維護公平、公正、清明選舉之目的。