〈南部〉居民抗爭中 高雄果菜市場拆除
〔記者方志賢／高雄報導〕高市果菜市場拆遷爭議延宕多年，市府昨出動優勢警力及怪手執行拆除，卅多名居民及聲援者聚集阻擋，自救會長吳富雄身綁鐵鍊、瓦斯筒抗爭，拆除行動一度受阻，下午市府又調派怪手，層層警力護衛下，拆了吳富雄的鐵皮屋，吳無力阻擋退出現場，拆除行動才順利進行。
高雄市長陳菊昨晚也在臉書發表看法，表示果菜市場週邊居民長期苦於水患，每逢颱風就淹大水，貫通生活區域的十全路，卻變成斷頭路，因此決定完成果菜市場遷移，改建成兼具滯洪池功能的新市場，也將十全路貫通，解決市民的痛苦。
陳菊說，經九次協調會，一百廿戶中的九十九戶同意搬遷，但無法取得所有人同意。她向大家道歉，也感謝他們為這座城市所做的犧牲。她強調市民選她出來，是實現對這座城市的期待。她可以迴避爭議，也可以選擇在衝突的價值中，找出誰也不滿意的平衡點，做出困難的決斷與改變，並承擔責難。
高雄市果菜市場用地徵收，延宕四十多年無法解決，迄今仍有廿多戶反對徵收，市府昨上午出動怪手及近三百名警力到場執行拆除，自救會會長吳富雄身綁著鐵鍊、捧著先人遺照，前方擺放瓦斯筒，與居民及聲援者一起靜坐在地上，大家並高喊「反迫遷、護家園、抗爭到底」口號。
抗議民眾事先在出入口堆放大量石塊及木板，一群人坐在石堆上，阻擾怪手拆除，居民也開來賓士車擋路，車窗還貼著「連接瓦斯遙控，爆炸自行負責」，堅持死守家園，反對拆遷。
居民強烈抗爭，讓拆除行動受阻，居民開記者會，要求在未協商前，不准拆屋，原本僵持局面，下午出現了轉機。
市府調派怪手，在優勢警力護衛下，欲拆吳富雄的鐵皮屋，吳情緒激動，一度欲衝撞，拆除行動暫停，並轉戰其他區域，不久後又回來拆吳家，吳富雄最後無力阻擋，退離現場，市府才順利拆了吳的鐵皮屋。拆除行動直到昨晚六點暫停，首日共拆了十六戶，包括吳富雄的鐵皮屋。
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標題：〈南部〉居民抗爭中 高雄果菜市場拆除
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