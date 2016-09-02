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〈南部〉《觀察筆記》大哉問

2016-09-02

凝結四十年的動作，消融，延續了。

四十年，有生老病死，有春夏秋冬，有陰晴風雨，有跌宕起伏，但這一條要道的開發就是不動如山。

四十年的疑惑，在果菜市場拆卸後煙消雲散。

四十年的鬱壘，在十全路貫通之後心平氣和。

已經完成徵收程序四十年，曾經的道路開闢、淹水、市容樣貌、都市美化的議會質詢和行政部門工務動作，就凍僵在那一個時空裡頭，於是，每日的人來人往，都吸引無數的目光，彷彿該地豎了「大哉問」招牌，心底浮起大大問號，為什麼這裡會這樣呢？在繁華處，低矮房舍、紊亂交通、曲巷斜弄，髒的感覺落在寶珠溝裡漂盪水紋間，曾是古早年代舟帆泊津，今卻是敗落景象，唏噓無言。

選票的壓力，過往的政治人不許諾，也不敢主張，都知道其中生活的難忍，只能旁觀，如路前迎風的菩提樹，寂寞孤伶的放在心裡，一任葉落滿地。

跨過空白時空，連接上塵封的藍圖與實踐美學，是執政者勇壯，四十年後補白，是阿彌陀佛！（資深記者黃明裕）

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《觀察筆記》大哉問

凝結四十年的動作，消融，延續了。四十年，有生老病死，有春夏秋冬，有陰晴風雨，有跌宕起伏，但這一條要道的開發就是不動如山。四十年的疑惑，在果菜市場拆卸後煙消雲散。…

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