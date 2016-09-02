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〈南部〉即食珍珠熱銷 台灣吃得到了

2016-09-02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕豐誠冷凍食品公司研發即食彩色珍珠粉圓，獲得迪士尼集團青睞，在日本及中國的迪士尼樂園中獨家販售米奇造型「即食珍珠」，今年將通路拓展到台灣連鎖零售通路，並以黑珍珠為主打，正式在台販售。

豐誠公司總經理蔣金花說，她以不同比例的澱粉類混合，讓珍珠口感更加Ｑ彈，再用梔子花、紅麴、胡蘿蔔等作為天然色素，以冷凍方式取代防腐劑添加，兩年前與日本迪士尼合作，推出三種不同顏色的米老鼠造型珍珠粉圓，今年六月也在中國上海迪士尼中販售。

蔣金花指出，「即食珍珠」以攝氏八十五度以上的熱水沖泡三十秒就能食用，目前在台灣零售通路上市的以「黑珍珠」為主，三百公克賣五十五元。

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  • 豐誠公司以獨步全球的技術，改變過去珍珠粉圓遭人詬病的防腐劑、色素等添加物問題，並讓烹煮時間縮短為30秒。（記者邱芷柔攝）

    豐誠公司以獨步全球的技術，改變過去珍珠粉圓遭人詬病的防腐劑、色素等添加物問題，並讓烹煮時間縮短為30秒。（記者邱芷柔攝）

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