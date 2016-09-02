〈南部〉打敗中國強隊 來義男足奪雙冠
2016-09-02
〔記者邱芷柔／來義報導〕來義高中男足成立十五年，透過國內大小賽事累積實戰經驗，從五年前開始陸續在國內球壇嶄露頭角，屢次奪得五人制足球冠軍，上星期參加中國舉辦的「江門五人制足球節國際青少年五人制足球賽」，打敗中國強隊，抱回U16、U18雙料冠軍。
教練高世傑說，很多人認為原住民孩子有體能優勢，但其實沒有經過苦練是看不見成果的，他的球員都有著「不服輸」的精神，即便會被太陽曬傷，仍能咬牙苦練，首次挑戰中國五人制足球強敵，雖然是U18（十八歲以下）、U16（十六歲以下）高中、國中生競賽，但中國隊有職業球隊競賽的實戰經驗，實力堅強，比數追得很近，最後才以五比二逆轉勝，拿下冠軍。
高世傑從文樂國小、牡丹國中、台南的北門高中、輔仁大學，一路都與足球相伴，並多次拿下全國賽冠軍，八年前返鄉執教，努力經營來義足球隊十年後終於脫胎換骨。
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《觀察筆記》大哉問
凝結四十年的動作，消融，延續了。四十年，有生老病死，有春夏秋冬，有陰晴風雨，有跌宕起伏，但這一條要道的開發就是不動如山。四十年的疑惑，在果菜市場拆卸後煙消雲散。…
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