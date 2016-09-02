〈南部〉救生員、替代役聯手 救回溺水女
2016-09-02
〔記者蔡宗憲／恆春報導〕墾丁小灣發生中國籍母女溺水案，一度失去生命跡象的母親廖女，送醫後奇蹟似地恢復心跳及呼吸，救生員陳民凱及擁有準醫師頭銜的消防隊替代役男盧思遠兩人功不可沒。
「果斷使用喉頭罩呼吸道插管組（Laryngeal Mask Airway, LMA）是救命關鍵」，墾丁消防分隊隊員曾建銘說，當抵達救溺現場時，發現海灘救生員陳民凱持續為婦人進行CPR，中山醫學院醫學系畢業、具急診室救傷經驗的替代役男盧思遠，也毫不猶豫的清空婦人呼吸道，立刻使用LMA暢通呼吸道，增加CPR的成功率。
中國婦人從無生命跡象搶救至恢復心跳呼吸，恆春旅遊醫院副院長陳明智稱讚，此案例堪稱急救典範，從第一線救生員不放棄施以CPR，到消防人員接手準確使用工具，讓婦人順利逃出鬼門關。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
外配母離、父辭世 12歲童罹癌陷困境
十二歲許小弟，母親是越南外配，在他三歲時，其母已離台回國，獨力照顧兒子的許父在今年初重病辭世；不幸地，許小弟竟罹患淋巴惡性腫瘤與急性腎衰竭，…
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- （獨家）全球第一！再拿A 彭淮南升13A央行總裁
- 牛棚他「最操」 建仔首度進傷兵
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 日擬修民法 18歲就算成人
- 寫真網紅奶壓翹美尻 床上示範高難度體位
- 星國茲卡疫情失控 大馬出現首起病例
- 成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎！
- 貝克漢兒陷情變 耍帥出糗慘叫
- 低壓帶影響全台有雨 2縣市發布大雨特報！
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 超殺女 驚爆和貝克漢帥兒分手
- 3店家搜出6萬張盜版 激怒日A片商
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 非蘋陣營新智慧錶 更美
- 巴西倒羅塞夫 拉美左派政府召回大使
- 黑人偷渡遭抓包 范范崩潰下通牒
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 來台歌手疑麥可私生子 每月生活費158萬
- 9/2重要財經新聞一覽
- 藍心湄不捨老父 感性灑淚
- 《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕
- 供給吃緊 南亞科、華邦電、威剛吃補
- 不用腳架、閃光燈、自拍棒 故宮即起開放攝影
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- 袁詠琳壞透了 奪愛耍陰招
- 國道有牛 警出動4車圍捕
- 等待8月就業報告 美股持平
- 新加坡茲卡暴增至151例 包括第二起孕婦
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 蒙古幣貶值 經濟陷危機
- 光環下竟是性地獄 美名校爆體育師性侵31女學生
- 苦吞三支跌停板 樂陞投資人今赴金管會抗議
- 裕隆找賀夫回鍋 吳岱豪列口袋名單
- 鴻海穩步填權息 台股力守9000點
- 法網新后穆古魯莎 美網次輪止步
- 夏日悶熱 汗皰疹和香港腳易惡化
- 《換季保養》醫美折扣47折起
- 勝利藏在細節裡 犀沒浪費猿3誤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉救生員、替代役聯手 救回溺水女
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分