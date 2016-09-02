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〈南部〉救生員、替代役聯手 救回溺水女

2016-09-02

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕墾丁小灣發生中國籍母女溺水案，一度失去生命跡象的母親廖女，送醫後奇蹟似地恢復心跳及呼吸，救生員陳民凱及擁有準醫師頭銜的消防隊替代役男盧思遠兩人功不可沒。

「果斷使用喉頭罩呼吸道插管組（Laryngeal Mask Airway, LMA）是救命關鍵」，墾丁消防分隊隊員曾建銘說，當抵達救溺現場時，發現海灘救生員陳民凱持續為婦人進行CPR，中山醫學院醫學系畢業、具急診室救傷經驗的替代役男盧思遠，也毫不猶豫的清空婦人呼吸道，立刻使用LMA暢通呼吸道，增加CPR的成功率。

中國婦人從無生命跡象搶救至恢復心跳呼吸，恆春旅遊醫院副院長陳明智稱讚，此案例堪稱急救典範，從第一線救生員不放棄施以CPR，到消防人員接手準確使用工具，讓婦人順利逃出鬼門關。

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  • 凱撒海域救生員陳民凱（左）持續CPR救回婦人，同事讚賞。（記者蔡宗憲攝）

    凱撒海域救生員陳民凱（左）持續CPR救回婦人，同事讚賞。（記者蔡宗憲攝）

  • 替代役盧思遠（中）及墾丁消防分隊員曾建銘（右）、分隊長華亭彥（左）。（記者蔡宗憲攝）

    替代役盧思遠（中）及墾丁消防分隊員曾建銘（右）、分隊長華亭彥（左）。（記者蔡宗憲攝）

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