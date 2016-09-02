〈南部〉大潮出現離岸流 墾丁3人溺水釀1死
2016-09-02
〔記者蔡宗憲／恆春報導〕墾丁小灣及後壁湖海域，昨午分別傳出兩起溺水案件，一對中國籍母女在小灣溺水，所幸救生人員處置得宜，經送恆春旅遊醫院，女童平安無事，女子從鬼門關前恢復自主呼吸；另名後壁湖溺水的新北市吳姓男子，搶救送醫後仍不治。
恆春半島昨天適逢農曆八月一日大潮，各海域都出現離岸流，上午十一點五十分小灣先發生母女溺水，下午一時三十分，又有男子在後壁湖港口附近浮潛溺水，三人都是被強勁海流瞬間帶往外海。
中國籍廖姓女子及九歲女兒，與丈夫及友人到台灣自由行，昨早一起到投宿飯店旁的小灣戲水，同行的姚姓友人表示，突然一個大浪襲來，大家都被海流拉到海中。
「當時有七個人在海中呼救」，岸際救生員阿凱說，他與另名救生員發現多人溺水，立刻衝到海上先把一對父子推到礁石上，再用水上摩托車救起其他溺水者，但有一對母女已經失去意識，消防隊員趕緊送往恆春旅遊醫院急救，所幸救回母女性命。
另一起溺水案件，經岸巡六三大隊調查，二十三歲吳姓男子與友人到後壁湖碼頭左側浮潛，因未穿著救生衣，又遇上強勁的離岸海流，在海面上失去蹤跡，被發現救上岸時已失去生命跡象，經送南門醫院急救仍宣告不治。
墾管處指出，「離岸流」是海面上起浪往岸際拍打後的拉回式海流，遇農曆大潮退潮，拉力更大，民眾若看到海域插有暗流警示旗，切勿下水，如果遇上突來的離岸流，不要嘗試逆流游回，而是保持鎮定，用省力的踩水或漂浮方式呼吸，呼叫或揮手尋求救援，岸邊民眾發現時，要儘快找消防人員協助，切勿冒險下水救人。
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