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〈南部〉涉貪 長治鄉長夫婦交保 公所職員收押

2016-09-02

另4名涉嫌圍標成員及廠商羈押或交保

〔記者李立法、葉永騫／屏東報導〕屏東檢調偵辦長治鄉道路工程圍標弊案，發現有公務員涉入，經傳喚民進黨籍鄉長許玉秀，公所職員傅中及許玉秀的丈夫劉富榮等人到案說明後，檢察官認為三人涉嫌違反政府採購法及貪污治罪條例，諭令許玉秀三十萬元交保，劉富榮二十萬元交保，傅中聲押獲准，另有四名涉嫌圍標成員及廠商遭到羈押或交保。

許玉秀不在辦公室 也未接電話

長治鄉長許玉秀昨天不在辦公室，記者打電話給她也沒有接聽，公所人員雖然正常上班，但對於鄉長等人所涉案件三緘其口，氣氛相當低迷。

屏檢表示，不法集團成員黃宥豐、李水木、黃競德為使特定業者黃貴得得標，涉嫌在一○四及一○五年間，以強暴、脅迫等方式使有意投標長治鄉公所道路工程的廠商不敢投標，讓黃貴得以貼近底價九十八％比率標得多項道路工程，不法獲利數百萬元。

檢調發現，眾人稱為「秘書」的傅中，實際是處理開標作業的公所聘僱人員，涉嫌擔任白手套，為掩人耳目，利用屏東市一家飲料店做為聯絡中心，與圍標集團成員聯繫均使用公共電話，避免手機遭監聽，儘管行事謹慎，還是被檢調突破防線。

檢察官前天指揮屏東縣調查站及刑警大隊，兵分十二路搜索長治鄉公所及涉案嫌疑人辦公室和住處，傳喚嫌疑人及證人共十三人到案說明。

檢察官訊問後，認為黃宥豐、李水木、黃競德、黃貴得、許玉秀、傅中、劉富榮等鹿人，違反政府採購法及貪污治罪條例等罪嫌重大，諭令被告許玉秀具保三十萬元、劉富榮具保二十萬元、李水木具保三萬元、黃競德具保三萬元。

其他三名被告黃宥豐、黃貴得及傅中，檢察官認為有逃亡、湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，向屏東地院聲押，法官於昨天凌晨二時許裁定羈押禁見。

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  • 屏東檢調偵辦長治鄉道路工程圍標弊案，諭令鄉長許玉秀（右圖，資料照）30萬元交保。（記者葉永騫攝）

    屏東檢調偵辦長治鄉道路工程圍標弊案，諭令鄉長許玉秀（右圖，資料照）30萬元交保。（記者葉永騫攝）

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