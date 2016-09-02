〈南部〉農特產加分 小農、小商手作行銷

2016-09-02

〔記者張存薇／台東報導〕因應中客旅遊團減少，小農、小商號力求突破，開發更多元市場，台東農特產手作行銷商務訓練班昨結訓，廿一位學員齊心秀出成果，要以更細緻的設計包裝與宣傳，為自己的優質產品加分。

台東縣資訊能力促進協會經理施智元說明，中客團減少，台東縣觀光、農產品銷售也跟著受影響，而店頭行銷因遊客少受阻，更要增加多面向行銷管道，廿一位學員經過三百廿小時的認真學習、反覆操作，對宣傳、行銷更有概念。

學員周雪櫻說，課程包括商品攝影、短片拍攝、剪輯、企劃撰寫、修圖、製作海報名片等，十分扎實，對未來想要創業很有幫助。

學員李妙英是台東果菜市場蔬菜批發商，她說，傳統行業很不容易被看見，因為希望更多人支持台東在地農產品，也希望餐飲、團膳業者多多購買在地蔬菜、而不只是多從西部叫貨，所以參加課程，要把老字號的家傳事業結合網路行銷。

施智元說，現在是網路掛帥時代，全世界消費模式已從實體走向虛擬，因此希望將網路分享給台東農民及創業的年輕人，擴大在地的農特產行銷市場，也吸引台東青年返鄉工作、深耕台東。