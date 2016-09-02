〈南部〉台東市公所抽水肥服務 暫停

2016-09-02

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市公所現有唯一一輛水肥車車齡已近廿年，老到跑不動了，市公所昨天宣布暫停抽水肥服務，民眾若需抽水肥，得多花一倍的錢，請民間業者抽運。市公所會評估是否再購新車。

市公所清潔隊表示，水肥車車身設施老舊，維修費用逐年增加外，且相關機具設施現已無替代品可供替代維修，無法正常運作。

由於環保署並不補助購買水肥車，一部約三百萬元，須地方政府自行負擔，清潔隊表示，目前無經費購新車，因此暫停服務，若民眾家中仍有抽取水肥需要，可先洽詢民間衛生工程行業者。

新的房子，大多採用新式化糞池，分解排放功能佳，好幾年才須抽肥。清潔隊表示，過去服務的案例，多為老舊住宅，因化糞池功能不佳，抽水肥頻率較高。

台東市清潔隊每次抽水肥的費用約一千五百元，民間業者則三千左右。