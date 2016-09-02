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〈南部〉台東縣試辦招牌示範區 月底前選定路段

2016-09-02

〔記者張存薇／台東報導〕推動招牌市容改善，台東縣政府計畫在市區試辦招牌示範區，九月底前確定路段，此外，建設處指出，十、十一日將舉辦兩場次「台東靚起來設計研習工作坊」，歡迎廣告從業人員報名參加，一起激盪對台東整體街道景觀發展的未來。

建設處長吳慶榮指出，目前除以第一預備金拆除風災後毀損、有公共安全疑慮的招牌，新設招牌也必須申請許可，縣府也以風災善款一千萬元擬出「台東縣招牌廣告獎勵補助作業要點」，鼓勵同一街廓五戶以上配合減量設計新招牌，經審查通過後每戶招牌最高補助兩萬元，目前已有近卅家業者提出申請。

此外，縣府也計畫選定適當路段做為示範區，建設處表示，初步以復興路至大同路間的福建路、中山路至精誠段的正氣路、大同路至新生路段的中華路評估，將於九月底前選定，再與商家溝通採用符合美學及商家特色的店招。

為了邀民眾一起改善市容，縣府將於十、十一日舉辦「台東靚起來設計研習工作坊」，邀請縣府總顧問張基義、台北世界設計之都執行長吳漢中、台北小招牌製造所發起人周育如及台東街角名片計畫設計師群分享、交流，歡迎廣告從業人員報名參加，報名網址：http://goo.gl/drksWh

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  • 台東市部分商家招牌有待重掛。  （記者張存薇攝）

    台東市部分商家招牌有待重掛。  （記者張存薇攝）

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