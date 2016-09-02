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〈南部〉綠蔭兼定砂 台東縣森林公園種5萬棵樹

2016-09-02

琵琶湖周邊種植 三個月內完成

〔記者張存薇／台東報導〕把被颱風重創的樹種回來！台東縣政府昨天啟動森林公園種樹計畫，要在三個月內在琵琶湖周邊種五萬棵樹木，除了找回綠蔭，也要發揮防風定砂的功能，在秋冬之際保護市區減少風飛砂侵害。

因尼伯特颱風十七級風強襲，台東森林公園超過十萬棵樹木被吹倒、斷枝或「理光頭」，又以木麻黃受創最嚴重，森林公園步道旁樹木已整理差不多，但園內仍處處可見倒塌、禿頭的的木麻黃，每天都會到森林公園散步的林小姐說，現在感覺森林公園好淒涼，希望趕快回復綠樹成蔭的景象。

農業處長許瑞貴說明，森林公園琵琶湖周邊因為在風口，樹木受損最嚴重，許多一、廿年的木麻黃倒了，園區綠蔭都不見了，趁秋季適合種樹，將一口氣種回五萬棵。

農業處僱工昨天一大早即開始以怪手整地，再分組種下水柳、木麻黃等樹種，許瑞貴說明，樹齡三到五年的水柳主要種在琵琶湖周邊，營造湖畔悠閒風情，也會種落羽松、木麻黃，因為木麻黃有防風飛砂功能，這次將種三萬棵，另也會種蘭嶼樹杞等做為園道綠籬之用，不過園區要恢復到以往樹葉茂密景況，還需要兩、三年時間。

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  • 台東森林公園樹木受風災重創，迄今仍未恢復。（記者張存薇攝）

    台東森林公園樹木受風災重創，迄今仍未恢復。（記者張存薇攝）

  • 工人把樹一棵棵種回來。（記者張存薇攝）

    工人把樹一棵棵種回來。（記者張存薇攝）

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