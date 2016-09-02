〈台北都會〉守護失智老人 高齡記憶整合開診

2016-09-02

〔記者謝佳君／台北報導〕根據台北市衛生局統計二○一五年台北市民十大死因，失智症首次進入北市女性十大死因，與人口高齡化有密切關係。響應九月「國際失智月」，台北市立聯醫舉辦系列活動宣導正確老年照護與失智照護技巧，並首度在中正健康服務中心開設「高齡記憶整合門診」。

劉建良表示，醫院與社區結盟推動失智友善社區，首要工作就是篩檢出失智個案及確立診斷，因此在中正健康服務中心一樓附設門診部開立「高齡記憶整合門診」，結合多項專業，提供更方便的場所進行確診服務及讓患者接受治療，另外，還會陸續推動居家治療與照護，把服務推展至民眾家中。

另外，和平婦幼院區九月期間也舉辦系列演講、電影欣賞、戲劇表演等活動，並於週一至週五在院區大廳設有免費失智症篩檢服務，參與失智症照護系列活動還可集點兌贈品。

市長夫人、和平婦幼院區新生兒科主任陳佩琪昨出席代言這項活動，她笑稱，市長雖然事情太多，常常忘記一些事情，還好提醒後就記得了，還不至於失智。