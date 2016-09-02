〈台北都會〉每週寫信給學生 國中師15年不輟
〔記者梁珮綺／台北報導〕北市建成國中退休老師張世聰從民國六十二年起投身教職達四十二年，民國八十五年擔任導師時，因緣際會寫信給同學「交心」，沒想到，每週寫一封信給班上學生變成習慣，就這樣寫了十五年，每屆（三年）約寫百來封信，也與學生培養出深厚情誼，多數學生已畢業、結婚生子，仍與他保持聯絡。張世聰也把自己所有的信集結成冊，題名為《一個導師的婆婆媽媽》。
年逾花甲的張世聰在民國一○三年退休，教職生涯中有十五年擔任導師，他笑說，民國八十五年時帶的班級有「七仙女」小團體排擠同學，他規勸無效，反導致師生關係不佳，他靈機一動，改用寫信方式與學生互動，「剛好我在學電腦，邊打字也邊讓自己沉澱情緒，寫信給同學後，發現效果不錯。」
除寒暑假外，張世聰每週寫一封信給同學，每封信約一千多字左右，他說：「孩子可以把信帶回家，慢慢閱讀、思考，不會左耳進、右耳出。」
目前就讀台藝大視覺傳播設計系三年級的郭禮文、就讀東華大學法律系三年級的洪怡嘉皆是張世聰的學生，郭禮文說，曾覺得老師寫信很浪費時間，「想說把時間拿來讓我們讀書、成績進步不是更好嗎？」後來自己因有一次多吃同學家政課做的餅乾，被同學說很貪心而被排擠，他說：「老師發現我情緒低落，私下請那些排擠我的同學吃飯，悄悄解決這件事，也讓我跟同學破冰。」此後相當感謝老師。
洪怡嘉表示，讓她印象最深刻的是「女生是寶」這封信，「針對班上每個女生，老師都各寫一段話，下一週的主題就是『男生真好』。」洪怡嘉把所有的信都好好保存，三年前升大學時還特地拿出來看過，而班上同學也與張世聰老師培養出深厚情誼，到現在仍保持聯絡。
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標題：〈台北都會〉每週寫信給學生 國中師15年不輟
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