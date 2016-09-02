〈台北都會〉影視音學校開學 柯P勉勇敢追夢
〔記者沈佩瑤／台北報導〕全國首創，由台北市政府文化局和台北文化基金會攜手合作，耗時兩年籌備的「臺北市影視音實驗教育機構」（Taipei Media School, 簡稱TMS）昨開學，市長柯文哲出席開學儀式，以「我心目中的台北市」為題，和學生分享人生經驗。第一屆共計招收三個班級、四十一名學生，年紀落在十五歲到十九歲之間，採一學年四學季制度，學費一學年十六萬元。
柯文哲說，每個人心中都有一個自己的台北，既然是影視音學校開學，「我是二○一五年拍片量最多的明星，不如分享自己的故事。」柯笑談自己因為鳳飛飛過世，飽受打擊，頓悟不要總覺得還有下一次，因此毅然挑戰登玉山、腳踏車環島和跟著大甲媽祖遶境等年輕時的願望，藉此鼓勵學生活在當下。柯肯定學生選擇影視音實驗機構的勇氣，但他強調，其實也沒有什麼了不起，因為人都會死掉，「還不如在人生中追尋意義 」。
即將就讀大二的康同學，唸了一年大學之後，發現大學跟自己想的不一樣，在二姐鼓勵下報名面試，花了兩週時間才說服父母，但她也慶幸，因為某次課堂要求拍攝影片，發現真正興趣，未來希望能成為電影剪輯師。
升高一的姜晨澤，在父親啟蒙下，六年級開始接觸攝影，很早就立定志向走幕後。晨澤的媽媽本身是新北市實驗教育審議人員，長期觀察體制外教育的感想，讓她對TMS的環境跟資源很放心。
課程規劃分通識和專業兩種，通識課程為國文、英文和社會等一般學科，專業課程則選擇與影視音專業單位。辦學部主任陳怡光表示，通識課程和專業課程都是必修課程，每天還會安排半小時全方位的體適能課程，如果學生有另外想要加強的知識，可以用社團或自主學習的方式提出，只要湊滿五個人就能成立社團，師資由學生自己去找。
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標題：〈台北都會〉影視音學校開學 柯P勉勇敢追夢
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