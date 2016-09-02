〈台北都會〉4年奪7金 身障謝宛蓁獲傑出運動獎

2016-09-02

〔記者張凱翔／台北報導〕北市府體育局昨（一）日舉辦「臺北市一○五年運動有功團體及人員表揚大會」，頒發傑出運動選手、優秀運動教練、績優團體及人員、運動推手獎及終生成就獎等五大獎項，共計卅五位個人及團體獲獎。其中身障者謝宛蓁連續四年代表台北市勇奪身障運動會七面金牌。

左手肢萎 練游泳找到最棒的自己

「傑出運動選手獎」得主之一謝宛蓁，因天生左手肢體萎縮，在小學三年級時原想藉游泳復健；謝宛蓁回憶，第一次到中山區運動中心，泳池最深居然到五米，她還覺得下水像浮在空中一樣、差點腿軟，花一段時間突破自己的心理障礙；後來馮士原教練認為她有天賦，邀她加入幸安國小游泳隊。謝宛蓁接下來在民國九十九年到一○五年之間，連續四年代表台北市參加全國身心障礙國民運動會，勇奪個人七面金牌，她強調運動讓她堅持找到最棒的自己。

蔡添順、蔡增儒 獲頒終生成就獎

「終生成就獎」頒發給兩位台灣桌球與籃球界大家長，蔡添順校長與蔡增儒教練。蔡添順曾任麗山國中、松山家商等校長，推廣桌球不遺餘力，對學生更是要求球技與學業兼顧，曾分別代表台灣與中國奪得奧運獎牌的陳靜，也特別到場感謝蔡校長對她的栽培。蔡增儒教練一生貢獻給籃球訓練，指導大安國中籃球隊赴歐奪冠十餘次，籃球國手何守正也曾受蔡增儒栽培，何守正笑說當年自己十分叛逆，幸好蔡教練用「棒子」把他教育成材。

副市長陳景峻頒獎時感謝台灣體壇發展至今，多虧一群基層默默努力，才讓台灣運動風氣如此興盛。最後陳景峻不忘推廣世大運，強調台灣要透過世大運才能被世界看到、用跳脫政治意識形態的方式表現自己，最後請世大運吉祥物「熊讚」接下蔡添順校長和蔡增儒教練代表傳承的接力棒，象徵運動精神生生不息。