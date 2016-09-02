〈台北都會〉山佳百件珍貴文物 18日展出
2016-09-02
〔記者張安蕎／新北報導〕山佳是樹林最早開發的地區之一，曾在台灣煤礦全盛時期走過一段風光歲月，如今沒落、居住人口高齡化，山佳社區發展協會展開文史調查，蒐集百件珍貴的在地文物，包括一百卅年前的香爐、採礦器具、農耕用品等，將於九月十八日在樹林老人會館展出。
「要做死一個，不做死一家。」曾任礦工十八年的居民陳敏雄說，山佳有大豐、盛和、蓋淡坑三座礦坑，當時許多居民都賭上性命去做，雖可領得一般工作的兩倍工資，但坑裡熱得要死，又會吸入大量粉塵，辛苦不在話下，他也因此飽受肺病之苦。
陳敏雄說，雖然山佳「煤礦小鎮」風華不再，但許多遺址仍完好保存，希望能發展成觀光特色，此次特別找出礦工帽、點名牌、各式挖礦器具等，傳承歷史記憶。
協會理事長簡玉春表示，山佳的產業還有茶葉、草繩、碾米廠等，居民大多耕田、採煤為生，因此也展出當時的茶樹油渣、米穗簍等，呈現早期的生活型態，還有一九三八年在山佳販售的朝日新聞報紙，上頭正報導著蔣中正的抗日戰況。
簡玉春也特別展示一塊四十六年前於山佳火車站撿來的報廢枕木，曾經乘載無數火車的它，經過清洗、裝飾，象徵著再老的人或物，都是為社會犧牲奉獻的瑰寶。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
北車專用區蓋住宅 都委會有「異」見
忠孝西路廊帶是「西區門戶計畫」核心地區，其中，由忠孝西路、塔城街、西寧北路圍繞的台北車站特定專用區「E1、E2」基地，面積約五公頃，地主鐵路局為了改善經營赤字，擬在此導入住宅使用，並於昨早的北市都委會…
網友回應
熱門新聞
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 偷車開不動 毒蟲用滑的
- 喝令球「進！」葉欣寧一桿進洞
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 12號颱風南修生成 朝日本去
- 台灣不能破產 教師聯盟挺年金改革
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 利空消息衝擊 世界油價重挫
- 香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
- 三越改裝迎特斯拉 明年第一季開始交車
- 小小說 依賴粉絲團
- 新加坡茲卡暴增至151例 包括第二起孕婦
- 自由廣場》信賴保護永遠有錢有閒？
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 《問題肌膚Q&A》煥膚淡斑篇
- 紐西蘭外海傳規模7.2大地震
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 YouBike offers free rental after operational failure
- 不用腳架、閃光燈、自拍棒 故宮即起開放攝影
- 人生護理站 以冰箱為家的女孩
- 《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕
- 觀望美就業報告 歐股表現疲弱
- 廣播金鐘入圍揭曉 吳淡如苦苓互虧舌戰
- 自由廣場》體協都是外圍組織？
- 韓進海運破產 南韓出口受挫
- 報案舊紀錄 送失智婦回家
- 猥褻離家少女 男判5年
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 《姊級巨星 不老保養》珍妮佛蘿培茲‧純素飲食
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 《姊級巨星 不老保養》珍妮佛安妮斯頓‧平價保養
- 連靜雯新娘難為 又跪又磕頭
- 持「台灣」布條被扯毀 大學生告棒協
- 《換季保養》醫美折扣47折起
- 藍綠議員同批：柯被敲竹槓 倒楣是市民
- 學生舉台灣布條遭奪毀 滅火器：人民有表達自由
- 12歲童「異位性皮膚炎」惡化 疑與喵星人有關
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
- 立院新會期報到 黃偉哲搶第一
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉山佳百件珍貴文物 18日展出
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分