〈台北都會〉山佳百件珍貴文物 18日展出

2016-09-02

〔記者張安蕎／新北報導〕山佳是樹林最早開發的地區之一，曾在台灣煤礦全盛時期走過一段風光歲月，如今沒落、居住人口高齡化，山佳社區發展協會展開文史調查，蒐集百件珍貴的在地文物，包括一百卅年前的香爐、採礦器具、農耕用品等，將於九月十八日在樹林老人會館展出。

「要做死一個，不做死一家。」曾任礦工十八年的居民陳敏雄說，山佳有大豐、盛和、蓋淡坑三座礦坑，當時許多居民都賭上性命去做，雖可領得一般工作的兩倍工資，但坑裡熱得要死，又會吸入大量粉塵，辛苦不在話下，他也因此飽受肺病之苦。

陳敏雄說，雖然山佳「煤礦小鎮」風華不再，但許多遺址仍完好保存，希望能發展成觀光特色，此次特別找出礦工帽、點名牌、各式挖礦器具等，傳承歷史記憶。

協會理事長簡玉春表示，山佳的產業還有茶葉、草繩、碾米廠等，居民大多耕田、採煤為生，因此也展出當時的茶樹油渣、米穗簍等，呈現早期的生活型態，還有一九三八年在山佳販售的朝日新聞報紙，上頭正報導著蔣中正的抗日戰況。

簡玉春也特別展示一塊四十六年前於山佳火車站撿來的報廢枕木，曾經乘載無數火車的它，經過清洗、裝飾，象徵著再老的人或物，都是為社會犧牲奉獻的瑰寶。