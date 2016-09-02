| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉山佳百件珍貴文物 18日展出

2016-09-02

〔記者張安蕎／新北報導〕山佳是樹林最早開發的地區之一，曾在台灣煤礦全盛時期走過一段風光歲月，如今沒落、居住人口高齡化，山佳社區發展協會展開文史調查，蒐集百件珍貴的在地文物，包括一百卅年前的香爐、採礦器具、農耕用品等，將於九月十八日在樹林老人會館展出。

「要做死一個，不做死一家。」曾任礦工十八年的居民陳敏雄說，山佳有大豐、盛和、蓋淡坑三座礦坑，當時許多居民都賭上性命去做，雖可領得一般工作的兩倍工資，但坑裡熱得要死，又會吸入大量粉塵，辛苦不在話下，他也因此飽受肺病之苦。

陳敏雄說，雖然山佳「煤礦小鎮」風華不再，但許多遺址仍完好保存，希望能發展成觀光特色，此次特別找出礦工帽、點名牌、各式挖礦器具等，傳承歷史記憶。

協會理事長簡玉春表示，山佳的產業還有茶葉、草繩、碾米廠等，居民大多耕田、採煤為生，因此也展出當時的茶樹油渣、米穗簍等，呈現早期的生活型態，還有一九三八年在山佳販售的朝日新聞報紙，上頭正報導著蔣中正的抗日戰況。

簡玉春也特別展示一塊四十六年前於山佳火車站撿來的報廢枕木，曾經乘載無數火車的它，經過清洗、裝飾，象徵著再老的人或物，都是為社會犧牲奉獻的瑰寶。

廣告
  • 山佳社區發展協會理事長簡玉春（右）與老礦工陳敏雄（左）展示火車站廢枕木、礦工用具等山佳文物。 （記者張安蕎攝）

    山佳社區發展協會理事長簡玉春（右）與老礦工陳敏雄（左）展示火車站廢枕木、礦工用具等山佳文物。 （記者張安蕎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
北車專用區蓋住宅 都委會有「異」見

忠孝西路廊帶是「西區門戶計畫」核心地區，其中，由忠孝西路、塔城街、西寧北路圍繞的台北車站特定專用區「E1、E2」基地，面積約五公頃，地主鐵路局為了改善經營赤字，擬在此導入住宅使用，並於昨早的北市都委會…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：〈台北都會〉山佳百件珍貴文物 18日展出


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.