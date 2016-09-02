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〈台北都會〉9位素人 舞出在地故事

2016-09-02

〔記者張安蕎／新北報導〕「想要讓本土的身體語言被看見！」知名編舞家林宜瑾大膽徵選出九位卅五歲以上的素人，雖然他們不是專業舞者，卻能透過充滿生命力的舞步，呈現這塊土地上的真實故事，傳遞出「人人都能舞蹈」的信念。

這九位素人都來自新北市，有的是退休老師、鈑金加工員或業務等，大部分沒有舞蹈的經驗，但都夢想著能站上舞台發光發熱。林宜瑾率領的「壞鞋子舞蹈劇場」團隊，在短短三個月內，透過遊戲、引導等方式，挖掘出他們人生中重要故事，例如家園遭拆遷、兒時的玩樂經驗等，並將之編成舞蹈，讓觀眾獲得共鳴。

五十七歲素人王章博表示，他不愛運動，但兩名子女一個熱愛健身，一個熱愛舞蹈，看到他們從中獲得快樂與自信，讓他深受感動，參加報名徵選，希望體會子女追求夢想的甘與苦。

素人康逸嵐指出，她熱愛表演，個性人來瘋，平常只能隱身在貿易公司裡當個業務小主管，劇場舞台讓她變成另一個人，希望透過表演讓觀眾開心。

林宜瑾表示，此次「春泥︱在地舞蹈劇場」說的是生命蛻變轉化的故事，當春雷落入地面，濕潤了泥土，新芽正要發起，那種重生的感覺，正是這些素人表演者擁有的生命經驗。九月四日下午二時卅分，在板橋四三五藝文特區演出。

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  • 九位三十五歲以上來自新北市的素人，演出「春泥︱在地舞蹈劇場」。 （壞鞋子舞蹈劇場提供）

    九位三十五歲以上來自新北市的素人，演出「春泥︱在地舞蹈劇場」。 （壞鞋子舞蹈劇場提供）

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