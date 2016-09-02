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〈台北都會〉翔絮芭蕾舞團 讓法國看見台灣

2016-09-02

〔記者李雅雯／新北報導〕翔絮芭蕾舞團、台北新生代舞團經過企劃提案、遴選過程，獲「國際民俗藝術節協會」（CIOFF）邀請，成為二○一六表演團體之一，八月中旬前往法國普洛澤韋（Plozévet）參加世界民俗國際藝術節，將頗具台灣特色的原住民歌曲、客家元素歌舞、廟會文化帶到歐洲，獲得熱烈回響、當地媒體熱情採訪。舞團笑稱，很高興做了國民外交，讓法國看到、聽到「台灣」。

舞團一行人共計卅二位，在當地除了主場表演外，還撐起「台灣之夜」九十分鐘的演出；團體踩街、街頭教學等系列活動，讓青天白日滿地紅國旗飄揚，也充分展現台灣民俗藝術的精緻和美麗。

團長邱瀅潔說，去年九月開始籌備，構思將台灣民俗慶典要素融入表演中，例如，廟會中的「車鼓陣」代表了歡慶鼓舞、敬神謝天，在台灣精神中有代表性；順利入選、赴法表演後，國外觀眾對於這些意涵展現高度興趣，達到文化交流的目的。

翔絮芭蕾舞團獲邀作為閉幕式首個入場團體，理由是「台灣團隊的笑容令人印象深刻」。邱瀅潔說，儘管從提案到排練等籌備過程辛苦，仍想再繼續爭取參加機會，「藝術是最好的交流平台，讓台灣可以被看到」。

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  • 翔絮芭蕾舞團、台北新生代舞團獲「國際民俗藝術節協會」( CIOFF ) 邀請，赴法參加世界民俗國際藝術節。（翔絮芭蕾舞團、台北新生代舞團提供）

    翔絮芭蕾舞團、台北新生代舞團獲「國際民俗藝術節協會」( CIOFF ) 邀請，赴法參加世界民俗國際藝術節。（翔絮芭蕾舞團、台北新生代舞團提供）

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