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〈台北都會〉國軍板橋車站 「疾風快閃」表演秀

2016-09-02

〔記者鍾泓良／新北報導〕國防部為了迎接九三軍人節到來，在全台四處舉行「疾風快閃活動」，板橋火車站昨天下午出現海軍儀隊及樂隊，分別演出「信號曲」、儀隊禮兵交接、鋼管重奏團合奏「You Raise Me Up」 及行進鼓隊「創勁曲」；海軍司令黃曙光及眾多海軍將領身著白色軍服，現身會場慰勉演出的官兵辛勞。

海軍司令及將領 現身慰勉

國軍昨天在台北車站、板橋車站、台中烏日高鐵站及高雄大魯閣草悟道舉行快閃活動。許多經過板橋車站的民眾對平日不常出現的軍人感到意外、好奇，紛紛停下腳步等候快閃表演。

海軍樂隊首先以高亢的「信號曲」吸引群眾。海軍儀隊隨後踢著正步緩緩進場，進行儀隊禮兵交接，而每當表演高難度動作時，民眾鼓掌不斷。儀隊退場後，樂隊用抒情的和聲及旋律帶來「You Raise Me Up」，最後則安排打擊樂隊表演「創勁曲」，輕快的節奏，搭配合作無間的花式擊鼓，讓表演進入最高潮。

現場民眾表示，一開始還很緊張不知道為什麼突然出現那麼多軍人，後來才知道是快閃表演。李先生表示，自己過去也是海軍，所以知道有快閃表演特別跑過來看，他自己最喜歡打擊樂隊的表演，「但應該表演『海軍軍歌』或『海上進行曲』等海軍專屬軍歌。」

海軍表示，這次快閃活動主要配合九三軍人節，花了兩個禮拜籌備；而與陸軍、空軍不同，黃曙光是全台快閃活動唯一親自到場的司令，作為海軍大家長鼓舞同袍。

蔡英文鼓勵國軍 三日穿軍服逛街

總統蔡英文八月廿九日鼓勵國軍弟兄九月三日穿著自己的軍服，和家人、男朋友、女朋友到街上逛街；今年國軍也與麥當勞、星巴克、7-ELEVEN等大廠合作，只要在三日穿軍服消費，就可以在全台六千家商店享優惠。

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  • 鼓隊表演「創勁曲」，輕快的節奏，搭配合作無間的花式擊鼓，讓表演進入最高潮。（記者鍾泓良攝）

    鼓隊表演「創勁曲」，輕快的節奏，搭配合作無間的花式擊鼓，讓表演進入最高潮。（記者鍾泓良攝）

  • 海軍儀隊隨後踢著正步緩緩進場，進行儀隊禮兵交接。（記者鍾泓良攝）

    海軍儀隊隨後踢著正步緩緩進場，進行儀隊禮兵交接。（記者鍾泓良攝）

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